Maroc : le Trafic des voitures fait tomber 2 Algériens

Le trafic illicite de capitaux et d’objets de valeur devient de plus en plus courant dans le monde. D’ailleurs, l’aéroport international Houari Boumediene en a beaucoup témoigné. La police des frontières de ce dernier a déjoué un nombre incalculable de tentatives.

Cependant, pour cette fois, la dernière opération de trafic illicite ne s’est pas déjouée sur le territoire national, mais plutôt chez les voisins, au Maroc. En effet, la direction générale de la sûreté marocaine a déclaré avoir déjoué une nouvelle tentative, dont les auteurs s’avèrent être deux ressortissants algériens et un autre marocain résidant en Espagne.

D’après les informations rapportées par le communiqué de la sûreté marocaine, l’arrestation est survenue lors du mardi 20 juillet 2022. Et ce, à travers un simple contrôle de voyageurs de l’une des arrivées de France, au port de Nador. Les mis-en-cause ont été interpellés pour leur implication dans « une affaire de contrebande internationale de voitures volées ».

Des voyageurs impliqués dans une affaire de vol de voitures

Visiblement, ces trois prévenus ont été soupçonnés de faire passer des voitures volées, en transitant par le Maroc. Par ailleurs, il convient de souligner que ces voitures ont déjà fait l’objet d’une précédente déclaration dans un pays européen, rapporte le même communiqué.

Selon les éléments de la police marocaine, ces trois voyageurs sont impliqués dans plusieurs affaires de vol de voitures en Europe. Ces derniers ont recours à des plaques d’immatriculation françaises pour pouvoir commercialiser et vendre ces véhicules. Une accusation confirmée par Interpol, après vérification de sa base de données.

Ainsi, les services de police judiciaire du Nador au Maroc ont démarré une enquête à l’encontre de ces trois ressortissants, et ce dans le but de découvrir les circonstances de cette affaire.

Recherché par Interpol un Algérien arrêté au Maroc

Le mois de juin dernier, le Maroc a témoigné d’une autre affaire d’envergure internationale. Il s’agit de l’arrestation d’une grosse tête du trafic de drogue. Il s’agit de Norredine.B, un Algérien très connu dans ce domaine, mais aussi signalé sous la notice rouge par Interpol.

Le nom de ce prévenu est apparu dans plusieurs dossiers internationaux, notamment aux Pays-Bas, en Belgique et en France, portant principalement sur des opérations de trafic de drogue. Par ailleurs, il convient de rappeler que Norredine a pris la fuite durant plusieurs années, et les services judiciaires de France ne sont pas parvenus à retrouver ses traces.

Ce n’est que lors du 3 juin dernier que ce fugitif a fait son apparition dans un aéroport marocain, plus précisément à Casablanca. Après de maintes efforts déployés au niveau international, Norredine .B a finalement été interpellé lors d’un contrôle de passager dans cet aéroports.