Maroc : Le couscous marocain face au boycott suite à des exportations vers Israël

Depuis quelques jours, la marque marocaine Dari Couspate se retrouve au cœur d’une campagne de boycott sur les réseaux sociaux. L’entreprise leader de couscous et pâtes alimentaires est accusée de normaliser avec Israël, déclenchant une campagne de boycott sous le hashtag #BoycottDari.

L’origine de la controverse réside dans la présence des produits Dari sur le site internet de l’entreprise israélienne Tomer, spécialisée dans l’import-export de produits alimentaires. Des captures d’écran et des tweets relayés accusent la marque de pactiser avec l’entité sioniste et de trahir la cause palestinienne.

En réalité, l’accord avec Tomer ne date pas d’hier ! En mars 2021, le ministre israélien des Affaires étrangères a publié sur sa page Facebook, une photo du couscous en question pour annoncer son importation en Israël et célébrer la « coopération mutuelle » entre les deux pays.

Rappelons qu’à l’époque, cette “percée économique” a connu un écho favorable auprès des internautes marocains notamment sur les différents réseaux sociaux.

Pour mieux cerner la controverse actuelle, il est crucial de la replacer dans son contexte géopolitique régional. En effet, le Maroc a décidé de normaliser ses relations avec Israël en décembre 2020, s’inscrivant ainsi dans la dynamique des accords d’Abraham.

🟢 A LIRE AUSSI : France : polémique autour du couscous Amor Benamor produit au Maroc

Cette décision a suscité des réactions contrastées au sein de la population marocaine. Certains l’ont accueillie avec enthousiasme, tandis que d’autres l’ont vivement contestée. La question du boycott d’Israël reste donc profondément sensible dans le pays, soulevant des tensions et des divisions.

La société suspend ses exportations de couscous vers Israël après la polémique

Actuellement, la tragédie humaine en cours à Gaza exacerbe les tensions et alimente les appels au boycott. La guerre israélienne, qui a coûté la vie à des milliers de Palestiniens, a provoqué une vague de solidarité dans le monde et un regain de tensions entre Israël et les pays arabes.

Suite à cette polémique, Dari a annoncé, dans un communiqué, l’arrêt de ses exportations de couscous vers Israël. Cette décision, précise la marque, vise à respecter ses valeurs morales et sa responsabilité sociale face à la tragédie humaine que vit le peuple palestinien.

La société souligne également qu’elle n’a jamais eu l’intention d’exporter ses produits vers le marché israélien et que les rares exportations effectuées par le passé répondaient à la demande d’une petite communauté de consommateurs israéliens attachés à leur identité marocaine.