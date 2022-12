Maroc – Espagne : les Algériens seront-ils aux cotés des marocains ?

Ces deux dernières années, l’Algérie et le Maroc traverse une crise politique et diplomatique sans précédent. Une situation qui ne semble pas influencer sur les deux peuples voisins et frères de longues dates.

Depuis le début de la coupe du monde de football au Qatar, le Maroc affiche une belle série de réussites, dont une belle victoire contre la Belgique, avec une qualification historique au deuxième tour qui fait rappeler l’emploie de l’Algérie au mondial de 2014.

Au deuxième tour du mondial Qatar 2022, le Maroc est tombé face à la grosse équipe de l’Espagne. Un match difficile, mais jouable pour les coéquipiers de Hakim Ziyech.

« Je serai aux côtés de nos frères marocains », lance un supporter algérien

Avec la crise politique entre Alger et Rabat et l’approche de la rencontre choc entre le Maroc et l’Espagne (Prévue demain), beaucoup d’internautes se sont posés la question : Quelle équipe soutiendront les Algériens ?

Pour en savoir plus sur les avis des Algériens, notre confrère Hocine Jijli est descendu sur les rues de la wilaya de Jijel pour poser la fameuse question aux Jijeliens.

Sans surprise, les réponses sont à l’unanimité en faveur du Maroc. Pour les Jijeliens, la question ne doit pas être posée car « les Marocains sont nos frères ».

« Moi, je serai aux côtés de nos frères et nos amis Marocains. C’est un pays musulman et arabe. Nous, on n’est pas concernés par la crise politique. Si les frontières rouvrent aujourd’hui, demain, je serais au Maroc », a lancé un supporter algérien.

« Durant la coupe d’Afrique de 2019, ils ont affiché leur soutien à notre équipe nationale. Aujourd’hui, c’est à nous de leur rendre l’ascenseur. Nous sommes khawa khawa (Des freres) avec les Marocains », a commenté un autre Jijilien.

Maroc – Espagne : sur quelle chaine regarder le match ?

Le Maroc va-t-il faire la surprise face à l’Espagne demain ? Toutes les cartes sont jouables des deux cotés. Rappelons que la dernière confrontation entre les Marocains et les Espagnoles remonte à la coupe du monde de 2018. Une rencontre qui s’était finie avec un score nul (2-2).

En effet, la rencontre Maroc – Espagne est prévu ce mardi 6 décembre à 16h00 à l’Éducation City Stadium au Qatar. Le match sera diffusé en direct sur la chaine beIN SPORTS 1 en clair. D’autres canaux de diffusion devrait être aussi annoncés d’ici demain matin.

Coté composition, selon les spécialistes du football, l’entraîneur marocain devrait aligner le 11 suivants : Bounou ; Saïss ; Hakimi ; Mazraoui ; Aguerd ; Ounahi ; Sabiri ; En-Nesyri ; Amrabat ; Boufal ; Ziyech.