Maroc – Algérie : Mohammed VI appelle Tebboune à un « dialogue fraternel et sincère »

Le Roi Mohammed VI du Maroc a lancé un appel solennel à son homologue algérien, le président Abdelmadjid Tebboune, pour l’établissement d’un « dialogue fraternel et sincère » entre les deux capitales. Cet appel, qui intervient le vendredi 31 octobre 2025, vise à « tourner la page des différends » historiques. Ainsi, il cherche à bâtir des nouvelles relations, basées sur la stabilité et le bon voisinage maghrébin.

L’Appel de Mohammed VI pour un Dialogue Maroc-Algérie

Le discours royal survient après le vote du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur d’une résolution. Celle-ci réaffirme la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara comme base de solution politique au différend régional.

Dans son allocution au peuple marocain, le Souverain a déclaré :

« J’invite mon frère, Son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune, à un dialogue fraternel sincère entre le Maroc et l’Algérie afin de dépasser les différends et de construire de nouvelles relations fondées sur la stabilité et la fraternité. »

Cet appel est une tentative majeure de relance de la coopération maghrébine après des années de tensions politiques et diplomatiques qui ont maintenu les frontières terrestres fermées depuis 1994.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 au Maroc : Lekjaa dénonce un « complot » de l’Algérie

Médiation Américaine et Rumeurs d’un Accord Imminent entre l’Algérie et le Maroc

L’initiative marocaine prend une résonance particulière dans le contexte des déclarations faites par un haut responsable américain.

Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis pour les missions de paix, a créé la surprise lors de l’émission 60 Minutes sur CBS News le 19 octobre. Interrogé sur ses dossiers en cours, l’émissaire du Département d’État a affirmé qu’un « accord de paix » entre l’Algérie et le Maroc était en préparation. Il anticipe une finalisation « dans les soixante jours ».

Cette déclaration confirme, selon de nombreuses sources, qu’une médiation américaine est activement menée pour tenter de débloquer les relations entre Alger et Rabat, officiellement rompues il y a plus de quatre ans.

🇺🇸🇲🇦🇩🇿#FLASH| Steve Witkoff et Jared Kushner annoncent un accord de paix imminent entre le Maroc et l’Algérie. L’envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, déclare que son « équipe travaille sur un accord de paix entre le Maroc et l’Algérie en ce moment. Il y aura… pic.twitter.com/KK2B9p9iqz — Morocco Intel (@MoroccoIntel) October 20, 2025

Selon ses déclarations, M. Witkoff n’est pas seul sur ce dossier sensible. Jared Kushner, ancien haut conseiller de Donald Trump, ainsi que Massad Boulos, sont également impliqués dans ces pourparlers. L’équipe américaine revendique un rôle de « confiance et de négociation » dans ce processus. M. Boulos a récemment assuré que le pouvoir algérien serait « favorable à une amélioration des relations avec le Maroc ».

La Réponse Algérienne : Tebboune Clarifie les Tensions avec le Maroc

Jusqu’à présent, le gouvernement algérien n’a émis aucune réaction officielle à l’appel de Mohammed VI ni aux déclarations de l’émissaire américain.

Toutefois, le président Abdelmadjid Tebboune avait tenu à apporter une clarification importante sur la nature des tensions. Cela s’est produit lors d’une visite au ministère de la Défense nationale, une semaine avant le discours royal.

M. Tebboune a tenu à « remettre les pendules à l’heure » concernant la fermeture des frontières, précisant que le conflit du Sahara Occidental n’en était pas la cause principale.

« Les frontières n’ont pas été fermées à cause du Sahara occidental. Elles ont été fermées pour d’autres raisons. En 63 ans d’indépendance, nos frontières sont demeurées fermées pendant plus de 45 ans. »

Ce rappel historique souligne la complexité et l’ancienneté du contentieux. De plus, il montre la volonté d’Alger de maîtriser son propre calendrier et la nature d’un éventuel réchauffement des relations avec Rabat. Ceci, malgré la pression diplomatique existante.

🟢 À LIRE AUSSI : Les nouveaux axes de coopération Algérie – Suède exposés à Tebboune

L’appel du Roi Mohammed VI et l’optimisme de Washington placent la relation Algéro-Marocaine à un carrefour diplomatique décisif. Reste à voir si cet appel à la fraternité trouvera un écho favorable et rapide à Alger. Ainsi, cela pourrait concrétiser les espoirs d’une nouvelle ère de coopération au Maghreb.