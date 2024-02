Marnia Lazreg : La voix des femmes s’éteint à 83 ans

La disparition de Marnia Lazreg marque un moment de tristesse et de réflexion pour la communauté académique et le mouvement féministe. À 83 ans, cette chercheuse de renom nous a quittés, laissant derrière elle un héritage précieux qui a révolutionné notre perspective sur la vie des femmes dans le monde musulman. Son décès, survenu paisiblement dans sa ville natale d’Alger, nous rappelle l’ampleur de sa contribution à la recherche et l’impact indélébile qu’elle a laissé dans le cœur et l’esprit de ceux qui ont eu le privilège de connaître son travail et sa passion.

Née en 1940, Marnia Lazreg a consacré sa vie à l’étude des femmes et de leur rôle dans les sociétés musulmanes. Son travail a transcendé les frontières géographiques et culturelles, offrant un éclairage précieux sur les défis auxquels ces dernières font face dans des contextes variés. Lazreg a remis en question les stéréotypes persistants concernant les femmes musulmanes. Elle a démontré qu’elles ne sont pas simplement des sujets passifs, mais des actrices essentielles dans la construction de leurs sociétés. Ses recherches ont mis en lumière les luttes pour l’éducation, les droits politiques et la justice sociale menées par des femmes courageuses à travers le monde musulman.

La carrière émérite de Marnia Lazreg et son influence mondiale

Tout au long de sa carrière académique, le professeur Lazreg Marnia a abordé des sujets variés. Ses travaux ont porté sur

les classes sociales,

les mouvements culturels,

l’histoire coloniale,

et le développement international.

Elle a également consacré une attention particulière aux droits des femmes. Ses ouvrages, traduits en plusieurs langues, ont eu un impact considérable. Elle a été nommée consultante pour le programme des Nations Unies pour le développement et coordinatrice de la Banque Mondiale sur la question du genre pour l’Europe et l’Asie centrale. Ses recherches ont contribué à façonner les politiques et les pratiques en matière d’égalité des sexes.

Son livre influent, “Femmes, genre et politique dans les sociétés musulmanes”, a ouvert de nouvelles perspectives sur les imbrications entre l’islam, le genre et la modernité. Elle a également exploré les espaces religieux et laïques, les réformes du droit de la famille et le militantisme féminin. « Au cœur du projet féministe, à l’Est comme à l’Ouest, se trouve le désir de démanteler l’ordre existant et de le reconstruire pour qu’il corresponde à ses propres besoins. » précise-t-elle.

Marnia Lazreg laisse derrière elle un héritage durable. Elle a inspiré des générations de chercheurs et de militants, et son influence se fera sentir pendant de nombreuses années. Sa voix continuera de résonner dans les salles de classe, les bibliothèques et les mouvements féministes du monde entier. En cette période de deuil, nous rendons hommage à cette grande intellectuelle et à son engagement indéfectible en faveur de l’égalité et de la justice pour toutes les femmes.