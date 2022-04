Présidentielle France : Le Pen évoque les relations avec l’Algérie

Depuis dimanche 10 avril 2022, les deux candidats choisis par les français pour le second tour de la présidentielle française, sont connus, il s’agit sans grande surprise d’Emmanuel Macron, le président sortant et de la candidate d’extrême droite Marine Le Pen.

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national (RN), donne une conférence de presse sur la diplomatie et la politique étrangère de la France aux Salons Hoche, à Paris, ce mercredi 13 avril 2022, a évoqué sa vision des relations entre l’Algérie et la France, si elle venait à être élue présidente de la République Française à l’issue du second tour de l’’élection présidentielle, qui se tiendra le dimanche 24 avril 2022.

La candidate d’extrême droite aux élections présidentielles françaises, Marine Le Pen, a déclaré qu’elle cherchera à établir des « relations amicales » avec l’Algérie si elle est élue présidente du pays.

« Il vaut mieux établir des relations amicales entre deux États souverains », a déclaré Le Pen lors de cette conférence de presse. Soulignant que sa politique envers l’Algérie sera « différente de la politique de l’actuel président Macron ».

Parlant des relations entre l’Algérie et la France, Le Pen a déclaré : « J’adopterai un discours plus clair et plus transparent concernant les relations avec l’Algérie. »

Elle a ajouté : « Nous ne sommes fondamentalement pas économiquement dépendants de l’Algérie ou de son gaz. Avant tout, il est dans l’intérêt de l’Algérie que les relations avec la France soient saines et apaisées », a-t-elle déclaré.

Marine Le Pen évoque les immigrés

Concernant la situation des immigrés algériens en France, Le Pen a déclaré : « Les immigrés qui agissent conformément à la loi française, respectent nos coutumes et aiment la France. Il n’y aurait aucune raison de les expulser. » Avant d’ajouter : « Les autres, certes minoritaires, devront partir. »

La candidate du Rassemblement national a plaidé pour le fait de « conditionner tout nouveau visa au profit de ressortissants algériens, toute autorisation de transfert de fonds ou toute acquisition de propriétés en France par un dignitaire algérien, à plusieurs éléments incluant une mise en œuvre effective de la réadmission par les autorités consulaires algériennes en France ».

Marine Le Pen confond l’Algérie et la Tunisie

Un des projets évoqué souvent par Marine Le Pen, est l’interdiction du port du voile en France. Lors de son passage le 7 avril 2022 sur les ondes de la radio RTL, la candidate d’extrême droite a déclaré, « Si on porte le voile, on aura une contravention de la même manière qu’il est interdit de ne pas mettre sa ceinture de sécurité en voiture. C’est tout à fait applicable ».

Mais c’est lors de son passage sur les ondes de la Radio France Inter, le mardi 12 avril 2022, dans une interview de la journaliste Léa Salamé, que Le Pen a confondu entre l’Algérie et la Tunisie, en répondant à la journaliste qui avait souligné « On serait le seul pays à interdire le voile aux femmes dans la rue, dans le métro… », dans la foulée, Marine Le Pen rétorque en disant, « Bah non, excusez-moi, mais Bourguiba avait interdit le voile en Algérie ».

Il est à rappeler que Habib Bourguiba cité par la candidate RN, a été le chef d’Etat de la Tunisie entre 1957 et 1987, et que ce dernier n’a jamais interdit le voile.