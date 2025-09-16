Marine Le Pen cible à nouveau l’Algérie : le « triple zéro » comme arme politique

La rentrée politique du parti français RN a été l’occasion pour Marine Le Pen d’afficher sa posture agressive à l’encontre de l’Algérie. Devant les cadres et militants du parti réunis au Palais des Congrès à Bordeaux, la cheffe du RN a présenté une série de mesures radicales qui, sous couvert de sanctionner « les pays qui bafouent la France« , visent explicitement l’Algérie.

Devant un public acquis à sa cause, la triple candidate à l’Élysée a principalement ciblé Emmanuel Macron. Elle l’a notamment de se soumettre à l’Algérie, reprochant au pays de « dénigrer et d’insulter le président français au quotidien« .

Dans son discours, Marine Le Pen a asséné « sa recette » pour régler la question des relations internationales : « zéro aide publique au développement, zéro transfert de fonds privés et surtout zéro visa« . Une proposition qui semble ignorer la complexité des relations diplomatiques.

Marine Le Pen instrumentalise les relations franco-algériennes

Dans une nouvelle offensive verbale, Marine Le Pen a aussi ciblé l’Algérie, l’accusant de « dénigrer et d’insulter quotidiennement la France« . Lors de son discours, elle a aussi déclaré qu’Emmanuel Macron « courbe l’échine en acceptant cette situation« .

Poursuivant sa critique virulente, la cheffe du Rassemblement National a évoqué le sort des deux Français arrêtés à Alger : l’écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Gleizes. Elle a présenté ces deux hommes comme « des compatriotes emprisonnés pour des motifs totalement illégitimes« , avant de réclamer leur libération immédiate.

« Laissez-moi suggérer une idée, toute simple, pour rétablir la défense de nos intérêts et de nos ressortissants face à l’Algérie« , a-t-elle déclaré.

Pour mettre un terme à ce qu’elle considère comme « humiliation« , Marine Le Pen a proposé une stratégie radicale qu’elle a baptisée « le triple zéro« . Selon cette formule, tout pays qui « bafoue la France« , en refusant par exemple de récupérer ses ressortissants délinquants, devrait se voir imposer des sanctions sévères. Concrètement, elle propose : zéro aide sociale au développement, zéro transfert de fonds privés et zéro visa.

Marine Le Pen propose « zéro aide publique au développement, zéro transfert de fonds privés et surtout zéro visa » contre « les pays qui bafouent la France » pic.twitter.com/P6P2NZXTRM — BFMTV (@BFMTV) September 14, 2025

Le divorce entre Alger et Paris est-il déjà consommé ?

Les relations entre la France et l’Algérie traversent une crise sans précédent, marquées par une escalade de mesures de rétorsion diplomatique. Paris a d’abord suspendu la délivrance des visas diplomatiques pour les Algériens, ce qui a provoqué une série de ripostes d’Alger, incluant le retrait de sa représentation diplomatique, des restrictions sur les passeports officiels, et l’expulsion réciproque de diplomates. Ce bras de fer politique est alimenté par un climat de tensions qui ne cesse de s’intensifier.

Cette crise a des causes profondes et multiples, au-delà des tensions diplomatiques. Le contentieux sur la mémoire coloniale, les désaccords sur les questions migratoires et la chute des échanges économiques franco-algériens renforcent les difficultés bilatérales.

Les conséquences de cette situation se font sentir directement sur les citoyens. Notamment, la diaspora algérienne en France qui est confrontée à de nombreuses difficultés administratives.

