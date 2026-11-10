Marine Le Pen sur CBS : expulsions, « remigration », ce qu’elle prévoit pour les immigrés

Dans un entretien diffusé dimanche par la chaîne américaine CBS, Marine Le Pen a affirmé qu’il n’existait « pas de discriminations » en France et évoqué la possibilité de forcer au départ les immigrés qui rejettent les lois françaises. Ce qu’elle a dit sur l’immigration, les réactions suscitées et ce que ses propositions pourraient changer pour les Algériens de France.

Marine Le Pen sur CBS : ce qu’elle a dit sur l’immigration

Marine Le Pen s’est exprimée dans l’émission « 60 Minutes » de la chaîne américaine CBS, diffusée le dimanche 8 novembre. Face au journaliste britannique Trevor Phillips, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle a défendu sa ligne sur l’immigration. Selon elle, accueillir trop d’immigrés crée les conditions d’une déstabilisation de la société.

Elle a aussi lié l’immigration au chômage. Les immigrés étant plus souvent sans emploi que les Français, la France ne peut plus, selon elle, « importer des chômeurs ». Le journaliste lui a alors objecté que ce taux de chômage pouvait s’expliquer par des discriminations à l’embauche.

« Pas de discriminations en France » : la phrase qui fait polémique

Marine Le Pen a rejeté cette explication de manière catégorique. Selon elle, les discriminations « n’existent pas » en France. Elle est allée plus loin en qualifiant la France de pays « le moins raciste » au monde.

Pour illustrer sa vision, elle a opposé le modèle français d’assimilation au modèle américain. Selon elle, celui qui s’installe en France doit se fondre dans la communauté nationale. Aux États-Unis, chaque communauté peut au contraire vivre aux côtés des autres en gardant ses coutumes, une approche qu’elle a comparée à « un gâteau à plusieurs couches ».

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Expulsion des immigrés qui refusent l’assimilation : ce que propose Marine Le Pen

Le journaliste l’a ensuite interrogée sur la « remigration », c’est-à-dire le renvoi des immigrés qui n’adopteraient pas le mode de vie français. Marine Le Pen a d’abord évoqué le cas d’un étranger qui affirmerait détester la France, mépriser sa culture et refuser ses lois. À un tel étranger, a-t-elle répondu, la France dirait que « la porte est grande ouverte ».

Elle a ensuite ajouté que la France pourrait même le forcer à partir. Ces propos rejoignent le projet de référendum sur l’immigration que le Rassemblement national entend soumettre aux Français en cas de victoire. Des constitutionnalistes ont déjà mis en garde contre la compatibilité de certaines mesures avec les engagements européens de la France.

Marine Le Pen a enfin rejeté toute accusation d’extrémisme. Elle refuse, a-t-elle affirmé, que l’on dise que la France est devenue extrémiste. La candidate arrive en tête des intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2027.

Algérie : le « triple zéro » promis par Marine Le Pen

Pour les Algériens, la question des expulsions n’est pas nouvelle dans le discours de Marine Le Pen. En septembre 2025, lors de la rentrée politique du RN à Bordeaux, elle avait proposé une stratégie baptisée le « triple zéro ». Elle visait les pays qui « bafouent la France », notamment en refusant de reprendre leurs ressortissants expulsés.

Concrètement, elle proposait « zéro aide publique au développement, zéro transfert de fonds privés et surtout zéro visa ». Elle visait alors explicitement l’Algérie, en pleine crise diplomatique avec Paris, comme le détaillait notre article sur le « triple zéro » de Marine Le Pen. Pour la diaspora, un tel blocage toucherait directement les visas et l’argent envoyé aux familles.

Les relations entre Paris et Alger se sont depuis apaisées, avec notamment la reprise de la délivrance des laissez-passer consulaires. Lors de son entretien à CBS, Marine Le Pen n’a toutefois pas détaillé la politique qu’elle mènerait à l’égard de l’Algérie en cas de victoire.

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Discriminations en France : ce que disent les chiffres officiels

Les propos de Marine Le Pen contrastent avec les études officielles. Le Défenseur des droits, autorité indépendante chargée de lutter contre les discriminations, a publié en décembre 2025 son 18e baromètre sur les discriminations dans l’emploi. Selon ce rapport, l’origine perçue constitue le principal facteur de discrimination dans la recherche d’emploi.

Le même baromètre montre que très peu de victimes engagent des démarches : seules 4 % des personnes signalant une discrimination à l’embauche ont saisi une association, l’institution ou la justice. Les opérations de testing menées par des associations ont aussi mis en évidence des discriminations dans l’accès à l’emploi et au logement.

Les réactions aux propos de Marine Le Pen

Les déclarations de Marine Le Pen ont suscité de vives réactions, notamment à gauche, selon des médias français. Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, les a dénoncées en rappelant l’attentat raciste de Trappes, dans les Yvelines, le 23 octobre. Cette attaque a coûté la vie à Pengo Bossio Wangi et fait sept blessés.

Le père de la victime a lui-même appelé à une prise de conscience et à un engagement contre le racisme, selon Le Monde. Au Rassemblement national, en revanche, aucun responsable n’a cherché à nuancer les propos de sa candidate. Le parti défend de longue date une vision de l’intégration fondée sur l’assimilation, qu’il oppose au « communautarisme ».

Pour ses soutiens, ces déclarations relèvent d’une défense du modèle républicain, et non d’un rejet fondé sur les origines. Ce débat devrait occuper une place centrale dans la campagne présidentielle, alors que l’immigration reste l’un des principaux thèmes de Marine Le Pen. Les électeurs d’origine algérienne suivront avec attention les propositions concrètes de chaque candidat.

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