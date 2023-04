MARINE ALGÉRIENNE : La 1re corvette Al-Moutassadi accoste au port d’Alger

DÉFENSE NATIONALE – La marine algérienne renforce son arsenal naval. C’est aujourd’hui, lundi 3 avril 2023, que la première corvette lourde de la série Al Moutassadi est arrivée à l’Amirauté d’Alger. Cette corvette de la classe al-Moutassadi porte le numéro de coque 940. Sa cérémonie de réception officielle devrait avoir lieu dans les prochains jours.

En outre, il s’agit là du premier exemplaire d’un lot de six (6) navires que la marine nationale a commandé. Une partie de ces navires sera construite en Algérie. Avant d’accoster au port d’Alger en ce 3 avril, la corvette lourde Al-Moutassadi avait, au début du mois de mars, fait escale en Malaisie.

Quels sont les atouts des corvettes Al-Moutassadi ?

Selon le site spécialisé menadefense.net, l’Algérie a commandé six (6) navires de la classe Al-Moutassadi. Ceux-ci ont été construits sur la base des corvettes Type 056 avec un rallongement de six (6) mètres. En outre, ils disposent d’équipements plus modernes.

Ainsi, la corvette Al-Moutassadi comprend un système de défense antiaérien de courte portée HHQ-10 similaire au RIM-116 RAM américain et qui est capable de tirer 24 missiles. De plus, le navire de guerre dispose des autres atouts suivants :

Un (1) canon H/PJ-26 de 76.2mm ;

Deux (2) canons de 30 mm ;

Des missiles antinavires C-802A ;

Des lance-roquettes anti-sous-marins ;

Des lance-torpilles de 324 mm.

Cet ensemble d’équipements se commande via le Radar Smart-S de Thales ou sa copie chinoise, révèle la même source.