VIDÉO. Un marin turc grièvement blessé hélitreuillé par les Forces navales algériennes au large de Tizi Ouzou

Grièvement touché au dos après une chute survenue à bord du cargo HACI ALI SARI, un jeune marin turc de 20 ans, a été hélitreuillé par les Forces navales algériennes. puis conduit vers Alger, où une prise en charge médicale l’attendait.

L’opération, rendue publique par le ministère de la Défense nationale, s’est déroulée au large des côtes de Tizi Ouzou.

Une alerte lancée à 28 milles au nord d’Azeffoun

Tout commence ce mardi 26 octobre, à 16h48. Le commandant du navire de commerce turc contacte le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer. Son message est sans ambiguïté : un membre d’équipage nécessite une évacuation sanitaire immédiate. Le bâtiment croise alors à 28 milles marins au nord d’Azeffoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

À bord, l’état du blessé ne laisse guère de marge. La chute a provoqué une lésion sérieuse au niveau du dos, impossible à traiter avec les moyens embarqués. Le temps joue contre lui, et la distance qui sépare le cargo du littoral rend tout retour au port inenvisageable dans des délais raisonnables.

Les équipes algériennes déclenchent alors le protocole prévu pour ce type d’urgence. Un hélicoptère de recherche et de sauvetage est mobilisé sans attendre, direction la zone signalée par le capitaine du navire.

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La Marine algérienne mène un hélitreuillage en pleine mer

L’appareil rejoint le cargo et procède à l’extraction du blessé par treuillage, une manœuvre délicate au-dessus d’un pont de navire en mouvement. Le jeune homme est ensuite transporté vers l’hôpital de Zéralda, où les premiers soins lui sont administrés.

L’évaluation médicale conduit rapidement à une seconde décision. Le patient est orienté vers l’hôpital de Beni Messous pour y bénéficier d’un traitement plus poussé, adapté à la gravité de sa blessure dorsale.

Le sauvetage en mer, une mission permanente des Forces navales

La Marine algérienne assure en continu la surveillance d’un vaste espace maritime, bien au-delà des seules missions de défense. Assistance aux navires en difficulté, interventions sur les embarcations en perdition, évacuations sanitaires : ces opérations constituent une part importante de son activité quotidienne.

La Méditerranée occidentale reste un couloir dense, parcouru en permanence par des cargos et des porte-conteneurs. Les accidents de travail à bord y sont loin d’être rares. Quand ils surviennent à plusieurs dizaines de milles des côtes, seul un moyen aérien permet de gagner les heures qui font la différence.

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Une intervention qui conforte l’image de la Marine algérienne

Porter assistance à un ressortissant étranger sous pavillon turc dépasse le simple geste technique. L’opération s’inscrit dans les obligations internationales de sauvetage, mais elle nourrit aussi la crédibilité opérationnelle de l’Algérie auprès des armateurs qui fréquentent ses eaux.

Pour le marin turc, l’essentiel se joue désormais dans un service hospitalier de la capitale. Son sort aurait pu être tout autre sans l’enchaînement rapide entre l’appel du commandant, le décollage de l’hélicoptère et l’accueil médical organisé à terre.