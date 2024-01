Mariage secret, religion : l’influenceur Just Riadh sous le feu des critiques en France

La vie privée des célébrités et des personnalités publiques se retrouve le plus souvent sous les feux des critiques. Même le fait de garder sa vie personnelle en dehors des réseaux sociaux fait le plus souvent l’objet de polémiques sur la toile.

C’est le cas de l’influenceur, d’origine algérienne, Just Riadh, qui depuis le mois de décembre dernier, voit la toile s’acharner contre lui.

Just Riadh annonce un mariage secret

Tout a commencé, le 8 décembre dernier, lorsque l’influenceur Just Riadh a fait une révélation à laquelle personne ne s’attendait. Sur Instagram, il annonce s’être marié et il partage plusieurs clichés de ce jour important, « Dieu merci, je me suis marié. J’ai vraiment hésité à vous l’annoncer, vivons heureux, vivons cachés, mais c’est un évènement tellement important dans une vie qu’il fallait que je vous l’annonce » écrit le Youtubeur de 25 ans, en légende.

Sur la toile, entre félicitations et curiosité, les réactions suite à cette annonce étaient nombreuses. Plusieurs membres de sa communauté l’ont félicité pour cette heureuse nouvelle, tandis que d’autres cherchent à tout prix à connaitre l’identité de la mariée.

En effet, suite à la réaction des internautes, Just Riadh a de nouveau pris la parole pour préciser qu’il souhaite garder secret l’identité de sa femme.

Contenus, Religion… Just Riadh publie une nouvelle vidéo

Dans une nouvelle vidéo, mise en ligne lundi 29 janvier, Riadh dénonce cet acharnement contre le fait de garder secret l’identité de sa femme, mais aussi contre le contenu de ses vidéos sur les réseaux sociaux « qui tourne autour de l’Islam ». Sur son compte Instagram, l’influenceur a publié une vidéo sur un Coran cousue à la main qu’il découvre dans un musée.

Dans sa nouvelle vidéo, Riadh dénonce aussi l’intolérance religieuse qui a gagné du terrain ces derniers temps et dénonce aussi les médias qui dessinent l’image d’un musulman qui pratique sereinement sa religion et sa spiritualité comme une « personne radicalisée ou manipulée ».

@riadhlevrai Entre fiction et réalité, accusé à tort, on doit trop souvent te justifier. Notre génération relèvera ce défit Changeons les mentalités ❤️ ♬ son original – Riadhlevrai

