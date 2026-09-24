Refusé par Robert Ménard, le couple se marie en Algérie : leur union finalement reconnue en France

Refusée par Robert Ménard en juillet 2023, l’union d’Eva et Mustapha semblait dans une impasse. Pourtant, le couple s’est finalement dit « oui » en Algérie le 14 juillet dernier, et la décision est tombée : leur mariage est désormais officiellement reconnu par l’état civil français.

Trois ans après le refus controversé de Robert Ménard de célébrer leur union, Eva et Mustapha se sont finalement mariés. La cérémonie s’est déroulée le 14 juillet 2026 à Bir El Djir, en Algérie, avant que leur acte de mariage ne soit officiellement transcrit sur les registres de l’état civil français le 24 août.

Soupçonnant un mariage blanc, Robert Ménard avait refusé d’unir en juillet 2023 cette Française de 29 ans et son compagnon algérien de 23 ans. Le maire de Béziers invoquait notamment la situation irrégulière du jeune homme, alors sous le coup d’une OQTF.

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Robert Ménard avait refusé de les marier à cause d’un soupçon de « mariage blanc »

Pour Me Vanessa Edberg, l’avocate du couple, cette union vient clore un long combat. Elle se dit « profondément heureuse qu’Eva et Mustapha aient enfin pu se marier », rappelant qu’au-delà des controverses politiques autour de l’immigration, il s’agit selon elle « d’un couple qui s’aime » et d’une famille contrainte à la séparation depuis plus de trois ans.

« Derrière le symbole politique que certains ont voulu construire, il y a toujours eu une réalité humaine: celle d’un couple qui s’aime, d’une femme et de ses enfants auxquels Mustapha s’était profondément attaché, et d’une famille séparée depuis plus de trois ans », continue l’avocate.

Remettant l’humain au cœur du dossier, elle rappelle que « ces deux personnes ne sont ni un slogan, ni un argument de campagne, ni les instruments d’un débat politique sur l’immigration », mais simplement « deux êtres humains auxquels on a refusé, en juillet 2023, de célébrer leur union. »

Le maire de Béziers désormais attendu devant le tribunal

Après avoir refusé d’unir le couple, Robert Ménard a été convoqué par la justice le 18 février 2025 pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), afin de prendre connaissance de la peine proposée par le parquet.

Ayant rejeté la procédure de « plaider-coupable » proposée par le procureur de Montpellier, l’élu sera jugé le 30 septembre devant le tribunal correctionnel de la ville. Pour Me Vanessa Edberg, « la justice aura à apprécier les responsabilités de chacun ».

« Je lui reprochais d’être en situation irrégulière, je n’ai jamais parlé de mariage blanc, je ne me suis jamais prononcé sur leur histoire d’amour ! » assure Robert Ménard auprès de BFMTV. « Ce garçon était en situation irrégulière et il faisait l’objet d’une OQTF, il n’avait aucune raison d’être en face de moi et c’est à ce titre que j’ai refusé de le marier. »

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