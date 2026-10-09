VIDÉO. Algérie : un mariage royal pour l’orpheline qui voulait « seulement deux poulets »

Ces derniers jours, les réseaux sociaux en Algérie ont été le théâtre d’un immense élan d’émotion suite à l’histoire poignante d’une jeune mariée orpheline, originaire de la wilaya de Aïn Defla. Un vœu d’une grande simplicité s’est transformé en une vaste chaîne de solidarité, incarnant les plus nobles valeurs d’entraide sociale.

L’affaire a débuté lorsqu’un activiste algérien a publié une vidéo mettant en lumière la situation de cette jeune femme, sur le point de se marier une semaine plus tard sans avoir pu préparer le moindre trousseau.

Résumant ses besoins avec une immense dignité et une profonde sobriété, elle avait déclaré : « Je veux seulement deux poulets pour le repas de mon mariage. »

La vidéo s’est propagée comme une traînée de poudre, touchant en plein cœur des Algériens bouleversés par la modestie de sa requête malgré sa condition d’orpheline et sa situation précaire.

Dès que son histoire a été révélée, les citoyens de tout le pays ont afflué. Sa modeste demeure, qui manquait du strict nécessaire pour célébrer un heureux événement, s’est transformée en une véritable destination pour les caravanes de donateurs.

Mobilisation à Aïn Defla : meubles, or et aides financières pour la mariée

L’élan a été total : les donateurs et les habitants lui ont absolument tout offert, allant des denrées alimentaires de première nécessité jusqu’au mobilier de la maison.

L’angoisse a rapidement cédé la place aux larmes de joie et aux chants traditionnels, dans une scène qui a bien-delà de l’aide matérielle : un message fort et réconfortant proclamant : « Tu n’es pas seule. »

Dans un élan spectaculaire, une foule nombreuse a organisé une procession spontanée à moto pour se rendre au domicile de la jeune mariée à Aïn Defla, un geste symbolique fort pour lui témoigner un soutien fraternel à l’approche de son union.

Les surprises ne se sont pas limitées au soutien moral. En plus de la parure en or offerte par un bijoutier généreux, la mariée a reçu une autre marque de bienfaisance de taille : un donateur s’est engagé à lui verser une allocation mensuelle de 50 000 dinars algériens. Une aide précieuse concrétisée par le versement d’une avance couvrant d’ores et déjà les mois d’octobre et de novembre.

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Réagissant à cet événement, de nombreux internautes ont rappelé que cette jeune fille, dépourvue de soutien familial et de biens, avait exprimé son souhait avec une dignité exemplaire. En demandant modestement « deux poulets », elle a vu la générosité affluer de toutes parts, par la grâce de Dieu et la bravoure d’hommes et de femmes au grand cœur.

Des « deux poulets » au trousseau complet : la magie de la générosité populaire

Plusieurs blogueurs ont tenu à souligner que le véritable orphelin n’est pas celui dont le père est absent, mais plutôt celui qui ne trouve personne dans sa communauté pour l’épauler. Ils ont salué le fait que cette jeune fille ait trouvé, en une seule nuit, un soutien populaire capable de lui insuffler la force pour toute une vie.

Par ailleurs, les observateurs ont loué l’initiative lancée par l’activiste Hamid Fradj pour soutenir l’orpheline de la ville de Sidi Lakhdar, soulignant que cet élan de solidarité nationale témoigne de la générosité légendaire du peuple algérien.

L’histoire s’est achevée de la plus belle des manières : le mariage a été célébré aujourd’hui, au milieu d’une immense ferveur et en présence de nombreux invités. Une célébration digne d’un mariage royal, reflétant toute la magnificence, la solidarité et la fierté du peuple algérien.