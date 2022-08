Mariage gris : quand un Belge se fait piégé par une Algérienne

Les histoires de mariages entre des personnes de nationalité différentes, on en a vu de toutes les couleurs. Poussés généralement par des échanges virtuels, nombreux Algériens ont réussi à trouver leurs moitiés à l’autre bout du monde. Cependant, tous ces unions ne sont toujours pas de bonne foi, c’est notamment le cas pour les mariages gris.

Par définition, ce dernier désigne un mariage qui unie deux personnes. Et dont l’un des deux côté est motivé par un avantage ou une intention frauduleuse. Nous vous rapportons aujourd’hui l’histoire d’un Belge piégé dans un mariage gris par une Algérienne.

La victime ? un soixantenaire belge et père de plusieurs enfants issus de son précédent mariage. Tombé dans le piège de la solitude et de quelques moments difficiles de sa vie professionnelle, M. J est entrée en contact, grâce aux plateformes de rencontres virtuelles, avec une certaines R, une mère célibataire algérienne.

En effet, dans un témoignage accordé à Paris Match, M. J a décrit les premiers échanges avec la femme algérienne comme une sorte de refuge en plein désert sentimental. Poussé par l’envie de connaitre de plus près sa confidente, M. J entame une démarche de demande de visa pour rejoindre l’Algérie.

Accueilli par la famille de l’Algérienne, le Belge se convertit en Islam

Etant à la recherche d’une personne sérieuse avec qui partager le restant de sa vie, M. S n’a trouvé aucun souci à rejoindre l’Algérienne dans son pays, en présence de sa famille. Par ailleurs, arrivé dans la maison de sa prétendante, il constate vite que la maman de l’enfant de 10 ans vit dans une situation précaire, au fond d’un cartier démuni.

Ce constat n’est pas le seul qu’a pu faire ce soixantenaire belge. En effet, malgré l’accueil chaleureux de cette famille, celui-ci a compris qu’il ne pourrait pas voir ni discuter avec l’Algérienne R, que sous un monitoring familial. En d’autres termes, en présence de ses oncles.

Par ailleurs, pour obtenir un peu plus de liberté dans ses échanges avec la femme de 40 ans, ce couple naissant s’est vu précipiter les choses et se fiancer, pour se plier aux exigences de la famille de l’Algérienne. C’est ainsi que le Belge a décidé de renoncer à sa religion catholique et d’adopter une nouvelle, l’Islam.

Des fiançailles hors du commun, le Belge piégé dans un mariage gris

Les fiançailles se sont, alors, concrétisés au deuxième séjour du Belge en Algérie. Mais dans des conditions peu communes. La famille algérienne mais aussi les deux prétendants se sont déplacé au niveau d’un tribunal pour officialiser cette union, une chose qui ne se fait jamais lors des fiançailles algériens ordinaires.

dès son retour en Belgique, il apprend, alors de sa fiancée que leur demande de mariage a été accepté. Et se sont officiellement mariés. Contrarié, le soixantenaire s’est empêché d’exprimer sa déception envers son actuelle épouse et a fini par accepté ce mariage.

Quelques mois sont passé, la quadragénaire a réussi à rejoindre son mari en Belgique, grâce à une démarche de regroupement familial. Par ailleurs, des les premiers pas de cette dernier dans la demeure de ce Belge, l’épouse algérienne n’a pas hésité à exprimer son excitation mais aussi sa hâte de faire partie intégrante de la vie belge.

Hormis ce mariage forcé, M. J a rencontré un autre problème dans sa relation avec R. Cette dernière voulait à tous prix concevoir un autre enfant. Refusant catégoriquement cette idée, l’époux de 60 ans, a vu le comportement de sa femme se changer.

Elle devient, alors, agressive, menaçante et essaie de nuire à l’image de son mari auprès de son voisinage. C’est à ce moment là, que les intentions frauduleuse de cette algérienne ont été dévoilées. Actuellement, M.J a entamé une démarche de divorce et décide de vivre loin de cette femme et de son fils de 10 ans, loin du foyer familial.