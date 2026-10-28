Se marier en Algérie : dossier à l’APC, certificat prénuptial et étapes du mariage civil

En Algérie, seuls le notaire et l’officier d’état civil peuvent conclure un mariage. Chaque futur époux doit présenter un certificat médical prénuptial de moins de trois mois. Âge légal, dossier, examens, démarches en ligne et cas de la diaspora : voici les étapes du mariage civil.

Mariage civil en Algérie : qui peut se marier ?

Le Code de la famille fixe l’âge du mariage à 19 ans révolus, pour l’homme comme pour la femme. Un juge peut toutefois accorder une dispense d’âge, pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité. Il doit alors constater l’aptitude au mariage des deux futurs époux.

Le mariage repose sur l’échange des consentements. Le contrat exige aussi une dot, deux témoins et la présence du « wali », le tuteur matrimonial. La femme majeure conclut son mariage en présence de son wali : son père, un proche parent ou une personne de son choix.

Le Code énumère enfin les empêchements au mariage, liés notamment à la parenté, à l’alliance et à l’allaitement. D’autres sont temporaires : une femme déjà mariée ou en période de retraite légale ne peut pas se remarier. Le texte de 2005, disponible sur le site du Journal officiel, détaille ces règles.

Mariage à l’APC ou chez le notaire : qui conclut l’acte ?

Deux autorités peuvent conclure un mariage en Algérie : le notaire et l’officier d’état civil de la commune. Les futurs époux choisissent l’une ou l’autre voie. Le mariage se prouve ensuite par un extrait du registre de l’état civil.

Un mariage conclu chez le notaire doit donc figurer sur les registres de l’état civil. À défaut d’inscription, seul un jugement peut le valider. Le ministère public fait alors transcrire ce jugement à l’état civil.

Pour se marier à l’APC, les futurs époux peuvent prendre rendez-vous en ligne sur le portail du ministère de l’Intérieur. Le même portail permet aussi de signaler une erreur de saisie dans un acte d’état civil.

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Dossier de mariage civil en Algérie : la liste des pièces

Le ministère de l’Intérieur fixe une liste courte pour le dossier de mariage. Elle vaut pour la majorité des futurs époux. Voici les pièces à réunir :

Un acte de naissance de moins de trois mois.

Un certificat de résidence de l’un des deux époux.

Le certificat médical prénuptial des deux futurs époux.

Les cartes nationales d’identité des deux témoins.

Attention à l’acte de naissance : il reste valable dix ans pour les autres démarches. Pour un mariage, il doit pourtant dater de moins de trois mois. Mieux vaut donc en demander un nouveau juste avant le dépôt du dossier.

Des pièces s’ajoutent dans certains cas. Un mineur présente la dispense d’âge accordée par le tribunal. Un militaire ou un agent des corps de sécurité fournit une autorisation de mariage. Une personne déjà mariée apporte le livret de famille de son précédent mariage.

Une femme divorcée présente un extrait d’acte de mariage portant la mention « divorcée », ou un jugement définitif. Une veuve fournit l’acte de décès de son mari, ou un document portant la mention du décès. Un homme déjà marié qui souhaite prendre une autre épouse doit obtenir l’autorisation du juge.

Certificat médical prénuptial : quels examens avant le mariage ?

Chaque futur époux passe une consultation chez un médecin en exercice. Ce médecin lui remet en mains propres un certificat prénuptial, dont un décret de novembre 2024 fixe le modèle. Le document doit dater de moins de trois mois le jour du mariage.

Le médecin procède à un examen clinique complet, avec mesure de la tension, du poids et de la taille. Il recherche aussi les antécédents familiaux, comme les maladies héréditaires. Les analyses obligatoires portent sur le groupe sanguin, la toxoplasmose, la rubéole et la syphilis.

Les dépistages de l’hépatite B, de l’hépatite C et du VIH restent recommandés, mais pas obligatoires. Le certificat atteste aussi que le médecin a expliqué les résultats à chacun. Notre article sur les examens prénuptiaux obligatoires revient sur cette réforme.

Le jour du mariage, le notaire ou l’officier d’état civil entend les deux futurs époux ensemble. Il vérifie qu’ils connaissent les résultats et les éventuels facteurs de risque, puis le mentionne dans l’acte. Il ne peut pas refuser le mariage pour raisons médicales, contre la volonté des intéressés.

Après le mariage civil : acte de mariage et livret de famille

Après la célébration, l’officier d’état civil remet aux époux leur livret de famille. Ce livret servira notamment à déclarer les naissances. Le chef de famille doit le conserver.

L’acte de mariage se retire dans n’importe quelle commune, avec une délivrance immédiate. Les époux peuvent aussi le demander sur Internet. Le suivi des documents d’identité se fait également en ligne.

Pour une démarche à l’étranger, les époux peuvent obtenir une copie du livret de famille en français. Elle porte un cachet avec la mention « valable à l’étranger ». La légalisation des documents d’état civil se fait auprès de l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères.

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Mariage en Algérie pour la diaspora ou avec un étranger : ce qui change

Les Algériens établis à l’étranger peuvent se marier en Algérie, en suivant les mêmes règles. La loi leur ouvre aussi deux voies hors du pays. Le consul d’Algérie, officier d’état civil à l’étranger, peut d’abord célébrer le mariage selon la loi algérienne.

Les futurs époux peuvent aussi se marier à la mairie de leur pays de résidence, selon les formes locales. Ce mariage reste valable en Algérie s’il respecte les conditions de fond du droit algérien. Le couple doit ensuite le faire transcrire sur les registres de l’état civil algérien, au consulat compétent.

Après la transcription, le consulat délivre gratuitement le livret de famille. Au consulat d’Algérie à Paris, le dossier comprend une demande, une pièce d’identité algérienne et la copie intégrale de l’acte de mariage. S’y ajoutent les actes de naissance des deux conjoints, tous datés de moins de trois mois.

Le mariage d’un Algérien ou d’une Algérienne avec un étranger obéit à des règles particulières, fixées par voie réglementaire. À l’étranger, le mariage d’un Algérien avec une étrangère célébré selon les formes locales est valable, sous les mêmes conditions de fond. Le Code de la famille interdit par ailleurs le mariage d’une musulmane avec un non-musulman.

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