Jusqu’à 30 000 € pour un mariage blanc : un Algérien écroué à la tête d’un vaste réseau en France

Des unions de façade orchestrées aux quatre coins de la région parisienne. À la suite d’un simple signalement émis par une mairie de l’Essonne, les forces de l’ordre ont mis au jour un vaste réseau de mariages blancs opérant dans toute l’Île-de-France. Au total, au moins 13 mariages frauduleux ont été identifiés par les enquêteurs. Deux têtes pensantes présumées, dont un ressortissant algérien sous le coup d’une interdiction du territoire français (ITF), ont été incarcérées. Retour sur les coulisses de cette filière bien rodée.

Pour obtenir des papiers via un mariage blanc, certains clients déboursaient près de 30 000 euros. Un juteux trafic d’état civil que les forces de l’ordre viennent de briser : 13 suspects ont été arrêtés ce début de semaine en Île-de-France.

Mobilisant la Police aux frontières de l’Essonne, des Yvelines et de Seine-et-Marne, l’enquête vise un réseau bien rodé, accusé d’avoir planifié des mariages de complaisance à grande échelle.

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Le cerveau du réseau sous interdiction de territoire écroué

À la tête de la filière : un ressortissant algérien interdit de séjour en France, accusé de monnayer ces faux mariages auprès de compatriotes. Incarcéré jeudi aux côtés de son bras droit et beau-frère (âgé de 30 ans) dans l’attente de leur procès prévu fin novembre, le suspect principal voit aussi sa compagne et son frère poursuivis sous le statut de contrôle judiciaire.

L’affaire a éclaté en décembre dernier, après une alerte donnée par la mairie d’Orsay (Essonne) auprès du parquet d’Évry. C’est lors d’un entretien préalable au mariage qu’un agent municipal a découvert la supercherie : « Il s’est rendu compte que les futurs époux ne se connaissaient tout simplement pas », indique la municipalité.

Un second dossier a rapidement éveillé les soupçons de la municipalité, en raison d’incohérences de domiciliation. L’adresse déclarée oralement ne correspondait pas aux justificatifs fournis, explique une source proche de l’enquête. « Dans ce type de situation, la loi nous impose de saisir immédiatement la justice », rappelle la mairie d’Orsay.

Des femmes recrutées via les réseaux sociaux pour jouer les mariées

Saisis par la mairie, les spécialistes de la Police aux frontières valident les soupçons : les pièces fournies sont bel et bien truquées. C’est l’examen détaillé des dossiers qui va faire basculer l’enquête avec la découverte d’un même numéro de téléphone sur les deux demandes. Un fil conducteur idéal pour placer le réseau sous écoutes et suivre la trace de l’argent.

Au centre des conversations interceptées, les policiers identifient le chef d’orchestre présumé : un homme de 40 ans pilotant les opérations depuis le Portugal. « Touché par une interdiction de territoire français, il cherchait lui-même à régulariser sa situation », révèle une source proche de l’enquête citée par Le Parisien. Les enquêteurs mettent également à jour son cercle restreint de complices, comprenant notamment sa compagne, résidant au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), et le frère de celle-ci.

En poursuivant leurs investigations, les policiers identifient au moins six complices recrutées sur les réseaux sociaux pour jouer les fausses mariées, principalement domiciliées dans les Yvelines et en Seine-et-Marne. « C’étaient des femmes confrontées à une grande précarité ». La rémunération de ces figurantes variait de 2 000 à 6 000 euros selon les cas. Du côté des candidats au séjour, la facture moyenne s’élevait à 7 000 euros, grimpant parfois jusqu’à 30 000 euros pour les plus solvables.

D’importantes sommes d’argent et des documents retrouvés en perquisition

L’assaut final a débuté lundi avec la capture ciblée du donneur d’ordre, cueilli dans un hôtel de La Courneuve juste après son vol depuis le Portugal. Mardi, le coup de grâce a été porté par une coalition d’effectifs de l’OLTIM de Lognes et de renforts des Yvelines et de Seine-et-Marne. La vague d’interpellations a permis d’arrêter douze personnes — trois clients et l’ensemble des six figurantes —, même si plusieurs mariés fraudeurs avaient déjà réussi à rentrer chez eux munis de leurs papiers régularisés.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi un peu plus de 10 000 euros en argent liquide ainsi qu’un sac rempli de documents administratifs falsifiés, notamment des justificatifs de domicile indispensables au montage des dossiers. Si 13 mariages blancs ont été formellement identifiés à ce stade, la découverte de nombreuses autres pièces d’état civil laisse penser aux enquêteurs que la liste des unions frauduleuses pourrait encore s’allonger.

L’instruction judiciaire révèle un contraste saisissant : alors que le cerveau supposé du réseau nie en bloc toute responsabilité, ses complices ont tous avoué leur participation. La justice a déjà tranché pour la majorité des comparaissants via des procédures de plaider-coupable (CRPC), prononçant des peines de prison avec sursis. Les trois mariés fraudeurs capturés lors du coup de filet se sont vu notifier une obligation de quitter le territoire (OQTF).

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