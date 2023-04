Margarine Many révolutionne le Ramadan en mettant à l’honneur le patrimoine culinaire algérien

Margarine Many a tapé fort en ce mois de Ramadan avec une campagne digitale intitulée : « فن الطبخ و الأصالة » . Une campagne qui met en avant les régions culinaires d’Algérie.

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, Margarine Many a lancé une campagne digitale intitulée « فن الطبخ و الأصالة » ayant pour but de mettre à l’honneur le patrimoine culinaire algérien, et ce, à travers un défi interrégional qui a mis en avant les différentes régions du pays ainsi que leurs spécialités culinaires.

Transmise de génération en génération, la cuisine algérienne est un mélange de saveurs et de techniques culinaires. Reflétant l’histoire et la culture de notre cher pays.

Pour mettre en avant cette richesse et faire perpétuer le patrimoine culinaire algérien, Margarine Many a lancé une campagne digitale intitulée « فن الطبخ و الأصالة » durant ce mois du Ramadan où l’idée est de célébrer ce legs culinaire en réalisant un défi avec la participation d’influenceurs culinaires représentant les différentes régions du pays.

Défis culinaires de Margarine Many : en quoi consiste-t-il ?

Huit influenceurs culinaires représentant différentes régions d’Algérie ont été invités à participer au défi proposé par Margarine Many. Chaque semaine, deux influenceurs ont été challengés à réaliser un gâteau de la région attribuée et à nous transporter dans l’univers de leur région attribuée, tout en nous racontant l’histoire d’un des gâteaux mythique de cette région.

Ainsi, dans le cadre de cette campagne, Margarine Many a sélectionné avec soin les influenceurs culinaires. Chacun de ces participants au défi a mis son talent et sa créativité à l’œuvre pour mettre en valeur la richesse culinaire de sa région. Cette collaboration unique initiée par Margarine Many a permis de réunir des cuisiniers talentueux et passionnés, prêts d’honorer le patrimoine culinaire algérien.

Margarine Many met la lumière sur plusieurs spécialités culinaires algériennes

Les gâteaux mis à l’honneur étaient nombreux et variés, reflétant la richesse culinaire de l’Algérie. De la côte méditerranéenne à l’intérieur des terres, une histoire unique a accompagné chaque gâteau présenté, expliquant l’origine et les traditions qui entourent sa préparation.

Margarine Many a su faire découvrir les histoires des gâteaux emblématiques, parfois méconnus de l’Algérie, tels que le Griwesh d’Oran, la Ghribia de Constantine, le Takdourt de Ghardaia ou encore le fameux Tboussou la Tmessou algérois et le Croquet de Batna… Ils ont ainsi offert une expérience culinaire unique, riche en saveurs et en traditions, faisant ressortir toute la richesse culinaire du pays.

Margarine Many lance une rubrique vidéo dédiée à la culture culinaire algérienne

D’ailleurs, pour compléter la série de défis culinaires organisés par Margarine Many pendant le mois de Ramadan, la rubrique « حلاوة بلادي » vient enrichir l’expérience culinaire proposée par la marque en mettant en valeur l’histoire et l’origine d’autres gâteaux traditionnels algériens tels que le célèbre Makrout ou encore la savoureuse Baklawa.

Margarine Many lance des défis et des concours culinaires aux amateurs de gâteaux traditionnels algériens

Outre ces défis, Margarine Many a aussi lancé quatre (4) concours parallèles qui ont permis à la communauté de la marque de participer en réalisant des gâteaux inspirés des régions proposées par les influenceurs. Ces concours ont été très populaires auprès des amateurs de gâteaux traditionnels algériens et ont suscité beaucoup d’engouement sur les réseaux sociaux.

Ainsi, la campagne digitale de Margarine Many a suscité l’enthousiasme de nombreux internautes qui ont salué l’originalité de la marque ainsi que son engagement à mettre en avant la richesse et la diversité du patrimoine culinaire algérien.

En somme, Margarine Many a réussi à captiver l’attention des consommateurs en célébrant la richesse culinaire et culturelle de l’Algérie à travers sa campagne de marketing culinaire.

La marque a su se différencier de la concurrence en invitant des influenceurs culinaires talentueux et passionnés, mettant ainsi en valeur les gâteaux mythiques de chaque région.

Cette initiative originale et engagée a permis à Margarine Many de se positionner comme une marque qui valorise l’authenticité et la diversité culinaire du pays, offrant ainsi une expérience unique à ses consommateurs.