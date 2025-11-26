MarCom Conférence : Leila Akli dévoile les coulisses de l’événement marketing à ne pas manquer

À quelques semaines de la première édition de la Marcom Conférence, prévue les 07 et 08 décembre 2025 à l’hôtel Hyatt Regency Alger, nous avons rencontré Mme Leila AKLI, fondatrice et CEO de Pi Relations, agence initiatrice de l’événement. Dans cette interview, elle nous parle de l’idée du projet, de ses ambitions et de la manière dont la conférence souhaite marquer un tournant pour les professionnels du marketing et de la communication en Algérie.

Avant de rentrer dans les détails, nous aimerions savoir d’abord comment est née l’idée de la Marcom Conférence ?

L’idée est partie d’un constat simple : en Algérie, nous avons une communauté marketing et communication très dynamique, mais encore peu d’occasions de se retrouver, d’échanger et de se former ensemble sur les grandes tendances du secteur.

Nous avons voulu créer un espace national de rencontre, de partage et de co-création, où les professionnels, étudiants et décideurs peuvent se nourrir mutuellement d’expériences et d’inspirations. La Marcom Conférence est née de cette volonté de fédérer et de professionnaliser davantage notre écosystème.

Pourquoi avoir choisi le thème central Marketing & Communication à l’ère de l’intelligence artificielle exactement ?

Nous avons choisi ce thème parce que l’intelligence artificielle n’est plus un sujet de demain, elle transforme déjà nos métiers, notre vie quotidienne et elle influence la manière dont on crée, cible, communique et mesure la performance.

En même temps, elle soulève de nouveaux défis éthiques et créatifs. Nous voulions que la MarCom Conférence soit un lieu où ces transformations soient explorées avec lucidité, mais aussi avec optimisme. L’IA, loin de remplacer le marketeur, peut devenir son meilleur allié créatif.

Que peuvent attendre les participants de ces deux journées qui auront lieu les 07 et 08 décembre 2025 ?

Beaucoup d’énergie, d’inspiration et d’interactivité ! Nous avons conçu un programme riche : des keynotes inspirantes, des panels ouverts, des workshops immersifs et des moments exclusifs de networking. Le but est que chacun reparte non seulement avec des idées nouvelles, mais aussi avec des contacts et des outils concrets pour son activité.

La MarCom Conférence, c’est à la fois une formation, un forum et une expérience humaine. Mais aussi une plateforme d’échange entre les professionnels du domaine et toute personne avec un intérêt dans le domaine.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le choix des intervenants et des experts de qualité que vous prévoyez de réunir lors de cette rencontre inédite ?

Effectivement, dans le cadre de cette conférence, nous explorerons les transformations profondes du marketing et de la communication à l’ère du digital et de l’IA, en réunissant des experts de renom pour partager leur expertise et leur vision des enjeux actuels et futurs du secteur.

Parmi eux, MOUZAHEM Yahi, qui apportera une perspective artistique sur le storytelling et la puissance de l’image ; Sidahmed HAMANI, qui abordera comment les données et la technologie redéfinissent la performance marketing ; Arnault CHATE, qui proposera une réflexion sur les nouveaux métiers générés par l’intelligence artificielle ; et Mohamed Cherif AMOKRANE, auteur, formateur et stratège en communication, qui partagera son expertise sur les stratégies de communication efficaces à l’ère digitale. Des communications diversifiées qui incarneront pleinement la richesse de la communication moderne.

Nous avons parlé de la conférence et de ses objectifs à court terme. Une telle conférence de qualité repose certainement sur plusieurs visions et objectifs. J’aimerais savoir quelle est votre ambition à long terme pour la Marcom Conférence ?

Dans un monde qui évolue à une vitesse remarquable, nous souhaitons faire de la Marcom Conférence le rendez-vous annuel de référence pour les professionnels du marketing, de la communication et du digital en Algérie.

L’objectif est de bâtir une véritable communauté qui se retrouve chaque année pour apprendre, se challenger et co-construire l’avenir de nos métiers.

Cette première édition constitue un point de départ, que nous voyons comme la fondation d’un mouvement durable, capable de développer la scène du marketing en Algérie et d’assurer des éditions futures de la même qualité, tout en s’adaptant aux changements et aux évolutions technologiques de demain.

Un mot de conclusion pour les futurs participants ?

Oui : ne manquez pas ce rendez-vous ! La Marcom Conférence, c’est une opportunité unique de vous inspirer, de vous connecter et de grandir professionnellement dans une ambiance conviviale et stimulante. Venez avec vos idées, votre curiosité et votre énergie, et on s’occupe du reste !

MarCom Conférence 2025 : Le rendez-vous incontournable des professionnels du marketing

Sous le parrainage du Ministère de la Communication, la première édition de la MarCom Conférence, les 7 et 8 décembre 2025 à l’hôtel Hyatt Regency Alger, réunira pour la première fois l’ensemble des professionnels du marketing, de la communication et du digital en Algérie. Cette rencontre unique abordera le thème central : « Marketing & Communication à l’ère de l’intelligence artificielle », à travers keynotes, panels, workshops et moments de networking favorisant échanges et collaborations.

L’événement mettra l’accent sur l’intelligence artificielle, la créativité, le data marketing et le storytelling, avec des intervenants de haut niveau tels que Hadj Khelil, Mouzahem Yahia, Sidahmed Hamani et Arnault Chatel, venus partager leur expertise et leurs visions innovantes.

Portée par des partenaires engagés et coordonnée par PI Relations, dirigée par Leila Akli, experte en communication et relations publiques, la MarCom Conférence ambitionne de devenir le rendez-vous incontournable pour inspirer, former et connecter les professionnels du marketing et de la communication en Algérie.