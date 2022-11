Marchés officiel et parallèle : taux de change du dinar ce 13 novembre

Pour ce dimanche 13 novembre 2022, un euro s’échange contre 140,73 dinars à l’achat et 140,79 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 216 dinars à l’achat et à 218 dinars à la vente.

Concernant le dollar américain, sur le marché officiel de change, les cotations sont à 140,03 dinars à l’achat et 140,05 dinars à la vente; tant dis que sur le marché parallèle, les cambistes le proposent dans les environs de 222 dinars à l’achat et 224 dinars à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

En outre, concernant le taux de change de la livre sterling, un pound s’échange contre 164,24 dinars à l’achat et 164,30 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère s’échangeant contre 240 dinars à l’achat et 243 dinars à la vente.

Pour conclure, ce dimanche 13 novembre 2022, un dollar canadien s’échange dans les cotations officielles contre 105,29 dinars à l’achat et 105,31 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 157 dinars à l’achat et 160 dinars à la vente.