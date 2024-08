Marchés des devises en Algérie : disparités entre les cours officiels et informels ce lundi 5 août

La saison estivale marque souvent le début des grandes vacances ! Alors que les principales devises étrangères affichent une certaine stabilité au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie, le marché noir de change révèle une tout autre réalité, avec des taux nettement plus élevés. Voici un aperçu des cours de change des principales devises étrangères sur les deux marchés pour ce lundi 5 août 2024.

D’après les données de la Banque d’Algérie, pour la période du 2 au 6 août 2024, l’euro s’échange à 145.28 dinars algériens à l’achat et se vend à 145.33 dinars. En se basant sur ces taux, 100 euros valent 14 528.00 dinars à l’achat et 14 533.00 dinars à la vente.

Parallèlement, sur le marché noir du Square Port Saïd d’Alger, le taux d’achat de la monnaie européenne atteint 239.00 dinars et son taux de vente s’élève à 241.00 dinars. Ainsi, sur ce marché parallèle, 100 euros s’échangent contre 23 900.00 dinars à l’achat et 24 100.00 dinars à la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : Déclaration de devises : changement important pour les voyageurs non-résidents en Algérie

Cours de change des devises en Algérie : qu’en est-il du dollar ?

Selon les chiffres de la Banque d’Algérie, l’unité du dollar américain s’achète à 134.52 dinars algériens et se vend à 134.54 dinars algériens. Cependant, le marché informel présente des taux nettement plus élevés, avec un dollar américain oscillant autour de 220.00 dinars à l’achat et 222.00 dinars à la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste fait un rappel important quant aux distributeurs automatiques de billets

De son côté, le dollar canadien suit une tendance relativement stable. Sur le marché officiel, il s’échange à 96.99 dinars algériens à l’achat et à 97.01 dinars algériens à la vente. Cependant, sur le marché noir, la monnaie canadienne se négocie à 158.00 dinars à l’achat et 160.00 dinars à la vente.

Quels sont les taux de change des devises en Algérie ce lundi 5 août ?

Ces écarts entre les cours officiels et informels mettent en lumière les dynamiques complexes des deux marchés de devises en Algérie, fortement influencées par les variations saisonnières et la demande accrue. Pour une vue d’ensemble des taux de change en vigueur, le tableau ci-dessous présente les chiffres appliqués ce lundi 5 août 2024 :