Marchés de proximité, contrôles renforcés : que prépare le ministère du Commerce pour le Ramadan ?

À l’approche du mois sacré de Ramadan, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a mis en place, en coordination avec plusieurs secteurs et instances de contrôle, un dispositif global visant à garantir un approvisionnement régulier et suffisant du marché national. L’objectif de ce dernier est de répondre à la hausse de la demande durant cette période tout en protégeant le pouvoir d’achat des citoyens.

Dans une déclaration accordée ce mercredi à la Radio nationale, le responsable de la Direction de la qualité et de la protection du consommateur au sein du ministère, Noureddine Haridi, a souligné que ces mesures concernent en priorité les produits de large consommation, notamment les produits agricoles, fortement sollicités durant le mois de Ramadan.

Ouverture de Marchés de Proximité

Parmi les principales actions annoncées figure l’ouverture de marchés de proximité à travers l’ensemble du territoire national. Dès la semaine prochaine, au moins un marché sera mis en place dans chaque commune. Ces espaces permettront aux citoyens de s’approvisionner en produits de base à des prix compétitifs, dans un cadre contrôlé et transparent.

Cette initiative vise à réduire les intermédiaires, à stabiliser les prix et à rapprocher les produits du consommateur, tout en luttant contre les pratiques spéculatives qui surgissent souvent à l’approche du mois de jeûne.

Prolongation des Ventes Promotionnelles

Le ministère a également décidé de prolonger l’opération des ventes promotionnelles, lancée le 18 janvier dernier, jusqu’au troisième jour de l’Aïd El-Fitr. Cette décision s’inscrit dans le cadre des instructions du ministère et vise à offrir davantage d’opportunités aux ménages pour bénéficier de réductions sur divers produits de consommation.

Selon Noureddine Haridi, cette mesure contribue à alléger la pression financière sur les familles, dans un contexte marqué par une consommation accrue durant le mois de Ramadan.

Contrôles Accrus et Campagne de Sensibilisation

Parallèlement, les opérations de contrôle seront intensifiées durant tout le mois sacré. Le ministère prévoit un déploiement renforcé des agents techniques chargés de la répression des fraudes, afin d’assurer la régulation du marché et de lutter contre les pratiques commerciales illégales. Ces actions visent notamment à combattre la spéculation, la rétention de marchandises, les hausses injustifiées des prix et les infractions liées à la qualité et à la conformité des produits.

Enfin, le ministère a lancé une campagne nationale de sensibilisation sous le slogan : « La disponibilité existe… la rationalisation de la consommation est votre choix ». Cette campagne se poursuivra jusqu’à l’Aïd El-Fitr et vise à promouvoir une consommation responsable et modérée, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.

Cette initiative repose sur un programme de communication intégré, comprenant des capsules médiatiques, des interventions dans les médias nationaux, ainsi que des actions de proximité sur le terrain, en coordination avec les différents acteurs concernés.

À travers ce dispositif global, les autorités entendent aborder le mois de Ramadan dans un climat de sérénité, de disponibilité des produits et de stabilité des prix, tout en appelant les citoyens à adopter des comportements de consommation responsables.

