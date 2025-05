Marcher 100 km en 5 jours: l’aventure de Nora, signée YaniSport, pour revenir Là où tout a commencé

Le coach sportif YaniSport s’associe à Nora, cheffe du célèbre restaurant Majouja, pour une aventure inédite. Il la met au défi de marcher 100 kilomètres en cinq jours au cœur de la Kabylie, terre de ses origines, là où toute son histoire a commencé.

« Là où tout a commencé » est la nouvelle aventure lancée par YaniSport. Le coach sportif embarque Nora, véritable ambassadrice de la cuisine algérienne, dans un nouveau défi pour raconter le début de sa succès story à travers une marche à pied en Kabylie.

À LIRE AUSSI : À 65 ans, une Algérienne se lance le défi de relier l’Angleterre à la France à la nage

La nouvelle aventure de Yanisport et de Nora

L’histoire de Nora Sadki dépasse largement le domaine culinaire. C’est le récit inspirant d’une femme qui a su transformer un chemin difficile en un succès personnel et professionnel éclatant, grâce à son courage, sa passion et sa détermination.

Originaire d’Akbou, elle a surmonté les défis pour imposer la cuisine kabyle dans l’air du temps, tout en restant ancrée dans ses racines. De ses débuts modestes dans un marché de Romainville à son rayonnement actuel en tant que cheffe et propriétaire d’un restaurant à Paris, son histoire est un témoignage de sa détermination à faire briller la culture et la gastronomie algérienne.

Aujourd’hui, Nora a décidé d’ajouter du peps à sa vie en relevant le défi de marcher 100 kilomètres en seulement cinq jours, pour non seulement raconter sa succès story, mais aussi pour cuisiner des plats emblématiques de cette région.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par YaniSport (@yanisport.fr)

« Là où tout a commencé » : une marche et une histoire à travers la Kabylie

L’annonce du lancement de cette nouvelle aventure a été faite par le coach sportif Yanis Harchaoui sur ses réseaux sociaux, qui donne rendez-vous à sa communauté le 26 mai 2025, pour suivre l’aventure de Nora : « Là où tout a commencé est le titre de ma nouvelle aventure humaine et sportive, je m’apprête à faire relever un nouveau défi à une personne inspirante, qui a un vécu extraordinaire, un parcours exceptionnel et un savoir-faire unique« , écrit-il dans le texte qui accompagne la bande d’annonce de ce défi.

Tout au long de ce défi, le coach sportif motivera la cheffe cuisinière, notamment en l’encourageant à se reconnecter à ses racines, à ce qui la définit : « Je serai son guide, son coach, sa sécurité, je marche avec elle, auprès d’elle, je la pousse et fais en sorte de révéler la personne qui est en elle, j’ouvre l’espace, je tiens la direction, mais c’est elle qui fera le chemin, son chemin« .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par YaniSport (@yanisport.fr)

Passionné de sport depuis toujours, Yanis, préparateur physique Marriott Champs-Élysées et ambassadeur Gulli, motive et inspire un large public à travers ses réseaux sociaux, ses initiatives et des défis sportifs.

À LIRE AUSSI : Après le Lhotse, direction l’Everest : l’alpiniste algérien Nessim Hachaichi vise le toit du monde