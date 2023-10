Marche Tizi Ouzou – soutien Gaza : « Ferhat Mehenni n’a pas le droit de parler en mon nom »

Les citoyens de Tizi Ouzou expriment leur solidarité avec Gaza, avec des milliers de citoyens descendus dans les rues de Tizi Ouzou, aujourd’hui, le jeudi 19 octobre 2023.

Les manifestants de la wilaya de Tizi Ouzou ont brandi des banderoles pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, tout en condamnant le soutien de Ferhat Mehenni à Israël.

En effet, parmi les banderoles brandies, l’une portait le message : « Je suis fier d’être Kabyle, et Ferhat Mehenni n’a pas le droit de parler en mon nom. » Ferhat Mehenni, le chef du Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie (MAK), a publiquement exprimé son soutien à Israël en participant à une manifestation pro-israélienne à Paris.

Le rejet de la position de Ferhat Mehenni

Donc, Ferhat Mehenni a été filmé aux côtés de ses partisans, arborant les drapeaux du MAK et d’Israël. Cette démarche a suscité une vive réaction en Algérie et a donné naissance au hashtag « Ferhat Mehenni ne me représente pas » sur les réseaux sociaux, en particulier parmi les habitants de la région des Kabyles.

La participation de Ferhat Mehenni à une manifestation pro-israélienne à Paris aux côtés de ses partisans a été largement critiquée en Algérie. De nombreux Algériens, en particulier ceux de la région des Kabyles, ont exprimé leur désapprobation face à cette position. Le hashtag « Ferhat Mehenni ne me représente pas » est devenu viral sur les réseaux sociaux, illustrant l’ampleur de la réaction contre le leader du MAK.

Pour conclure, les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la diffusion de la réaction contre Ferhat Mehenni. Le hashtag « Ferhat Mehenni ne me représente pas » est devenu un moyen efficace pour les Algériens de faire entendre leur voix et de montrer leur désaccord avec le soutien du dirigeant séparatiste à Israël. Il met en évidence la manière dont les médias sociaux peuvent mobiliser rapidement l’opinion publique.