Marché parallèle et Banque d’Algérie : euro, dollar… Où en sont les devises ce lundi 3 mars ?

Les cambistes du marché parallèle continuent d’afficher des taux élevés pour les devises étrangères. L’euro s’échange actuellement à 250 dinars algériens à l’achat et grimpe à 252 dinars à la vente. Concrètement, un billet de 100 euros coûte 25 000 dinars à l’achat et se revend à 25 200 dinars.

En comparaison, la Banque d’Algérie maintient des cotations bien inférieures. La monnaie européenne s’y établit à 135,02 dinars pour l’achat et à 135,03 dinars pour la vente. Ainsi, 100 euros s’obtiennent pour 13 502 dinars et permettent de récupérer 13 503 dinars lors de la revente.

Sur le marché informel, le dollar américain s’échange à 239 dinars à l’achat et 241 dinars à la vente. Alors que les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent une relative stabilité pour la période du 28 février au 4 mars 2025. Le dollar américain se maintient à 135,02 dinars à l’achat et 135,03 dinars à la vente.

De son côté, la livre sterling atteint 296 dinars à l’achat et 298 dinars à la vente au niveau de la bourse informelle. Mais en Banque, son taux d’achat s’affiche à 170,11 dinars et son taux de vente à 170,22 dinars.

Enfin, pour ce qui est du dollar canadien, il s’établit à 163 dinars à l’achat et 165 dinars à la vente.à la Banque d’Algérie, la monnaie canadienne reste autour de 93,49 dinars à l’achat et 93,54 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 140,46 140,49 250,00 252,00 Dollar US ($) 135,02 135,03 239,00 241,00 Livre Sterling (₤) 170,11 170,22 296,00 298,00 Dollar CAN ($C) 93,49 93,54 163,00 165,00 Dirham EAU (AED) 36,76 36,77 64,00 66,00

Trafic de visas : une agence de voyage de Jijel au cœur d’un scandale international

Les services de sécurité ont mis fin aux activités d’un vaste réseau de faux visas opérant depuis une agence de voyage à Jijel. L’affaire a éclaté après l’interpellation d’un passager à l’aéroport d’Alger, identifié grâce à une alerte émise par l’ambassade britannique.

L’enquête a révélé que cette agence, sous couvert d’activités touristiques, fabriquait des documents frauduleux destinés à l’obtention de visas européens, notamment britanniques. Le gérant et son complice produisaient de fausses autorisations de travail et attestations d’assurance, suffisamment crédibles pour contourner les contrôles aéroportuaires. En l’espace de deux ans, près de 40 dossiers frauduleux ont été traités, chaque visa étant vendu jusqu’à 7 000 euros.

Trois individus ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire : le propriétaire de l’agence, son complice et un client. Les perquisitions ont conduit à la saisie de matériel informatique sophistiqué utilisé pour la falsification. Présentés devant le tribunal de Dar El-Beida, les accusés ont reconnu leur implication et font face à des poursuites pour falsification de documents commerciaux et bancaires.