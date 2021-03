Marché parallèle des devises : Taux de change du dinar face à l’euro

Le marché parallèle des devises en Algérie continue tant bien que mal de tourner. Même si ce marché tourne un peu au ralenti depuis la fermeture des frontières et la suspension des vols internationaux, la valeur de la monnaie unique européenne demeure, aujourd’hui, le 01 mars 2021, au-dessus de la barre symbolique des 200 Dinars Algériens.

En ce qui concerne la valeur de l’euro qui a été enregistrée aujourd’hui, au niveau du square port Saïd, à Alger, on remarque une certaine stabilité, à l’achat comme à la vente. En effet, un seul euro a été échangé aujourd’hui par les cambistes contre 208 dinars Algériens à l’achat, ces même cambistes le revendent ensuite contre 210 dinars, sur le marché noir.

La valeur des autres monnaies étrangères connait aussi une certaine stabilité. Le dollar américain à titre d’exemple s’échangeait aujourd’hui contre 170 dinars Algériens à l’achat et contre 172 dinars à la vente. En ce qui concerne la Livre Sterling, elle a été achetée par les cambistes, aujourd’hui, contre 220 dinars Algériens, elle a été ensuite revendue contre 222 dinars.

Le taux de changes sur le marché officiel

Les cotations enregistrées au niveau de la banque d’Algérie restent relativement stables elles aussi. La valeur de l’Euro pendant la journée a été de 160.57 dinars Algériens à l’achat, et de 160.62 dinars à la vente.

Concernant les autres devises, le dollar américain est vendu au niveau de la Banque d’Algérie contre 133.04 dinars Algériens, pendant que sa valeur à l’achat est de 133.03 dinars.

La valeur de la Livre Sterling est de 186.00 dinars Algériens à l’achat et de 186.05 à la vente. Le franc Suisse est échangé contre 146.44 dinars Algériens à l’achat, et contre 146.47 dinars à la vente. Enfin, la valeur du dinar Tunisien est de 48.75 dinars Algériens à l’achat, et 49.24 dinars, à la vente.