Marché parallèle des devises : l’euro repart à la hausse face au dinar ce lundi 03 août

Le marché parallèle des devises enregistre une légère hausse de l’euro face au dinar algérien en ce début d’août 2026.

Les cotations rapportées par les plateformes de suivi indiquent un redressement modéré du cours de vente, sans pour autant rompre la stabilité observée depuis plusieurs semaines.

Stabilité globale : équilibre entre offre et demande

Selon les données publiées ce lundi 3 août 2026 par les applications Change DA, Change Dinar, et SquareAlger, la monnaie unique européenne s’échange entre 276 et 277 dinars à la vente et entre 272,5 et 273 dinars à l’achat. Bien que le cours vendeur enregistre une augmentation marginale d’un dinar, le marché informel conserve la tendance baissière et stabilisée amorcée au milieu du mois de juillet, s’éloignant des sommets de 278 à 279 dinars enregistrés au début du mois dernier.

Cette stabilité s’explique par la conjonction de deux facteurs estivaux : la hausse de la demande en devises liée aux déplacements à l’étranger est compensée par l’afflux d’euros injectés par la communauté algérienne établie à l’étranger lors de son retour pour les vacances.

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Écart persistant avec le cours officiel

Les taux de référence fixés par la Banque d’Algérie demeurent nettement inférieurs aux valeurs pratiquées sur le marché noir. Ce 3 août 2026, le cours officiel de l’euro s’établit à 152,74 dinars à la vente et 152,70 dinars à l’achat. L’écart entre les deux circuits dépasse ainsi les 120 dinars par euro.

L’évolution récente des cours sur le marché noir montre une très légère progression de l’euro depuis le début du mois d’août. Le 1er août 2026, la monnaie unique s’échangeait à 275 DA à la vente et entre 272 et 273 DA à l’achat. Dès le lendemain, 2 août, le cours vendeur s’est légèrement tendu pour atteindre une fourchette de 275 à 276 DA, tandis que l’achat s’est fixé à 273 DA. Cette micro-tendance à la hausse s’est confirmée le 3 août 2026, avec un euro s’établissant entre 276 et 277 DA à la vente et oscillant entre 272,5 et 273 DA à l’achat.

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Impact des facteurs socio-économiques

La situation de l’économie algérienne et les politiques monétaires influencent directement la valeur de l’euro. Les périodes de vacances voient un afflux de devises qui stabilise temporairement le marché, réduisant l’impact des fluctuations saisonnières.

L’alignement des taux du marché noir avec ceux du marché officiel reste un défi majeur pour les autorités financières algériennes, qui cherchent à minimiser ces écarts pour stabiliser l’économie locale.

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