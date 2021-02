Marché parallèle des devises : légère baisse de l’Euro

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie

En ce qui concerne le taux de change officiel, l’euro s’achetait contre 160.30 DA, aujourd’hui, le 23 février 2021. La monnaie unique européenne s’échangeait à la vente, contre 161.35 DA.

En ce qui concerne le dollar Américain, cette monnaie est échangée à la vente au niveau de la banque d’Algérie contre 132.64 DA, et à l’achat contre 132.63 DA.

Du côté des autres monnaies européennes, on enregistre une certaine stabilité, dans le cas de Franc suisse, le cours de vente pour 100 Francs est de 14784.60 DA, et celui de l’achat est de 14776.34 DA. Du côté de la livre Sterling, elle est échangée contre 186.85 DA à l’achat, et contre 186.88, à l vente.

Le Dinar Tunisien est échangé contre 48.75 DA à l’achat, au niveau de la Banque d’Algérie, et contre 49.24, à la vente.