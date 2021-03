Marché parallèle des devises : le dinar poursuit sa dégringolade 

La valeur du dinar algérien poursuit sa chute libre face aux principales monnaies, au niveau du marché parallèle. Une situation constatée ces derniers mois même au niveau du marché de change officiel.

Ainsi, la monnaie commune européenne euro continue d’enregistrer des niveaux records au niveau du marché square Port Saïd, s’établissant ce lundi 8 mars 2021à 214,49 DA à l’achat et 216,87 DA à la vente.

Pour ce qui est du dollar américain, et malgré qu’il a connu une baisse sur le marché officiel international, il s’est établi sur le marché parallèle algérien à hauteur de 180 DA à l’achat et 182 DA à la vente. Tandis que le livre sterling s’est établi, quant à lui, à 249,04 à l’achat et 251,80 à la vente.

Concernant le marché officiel, les derniers chiffres annoncés ce lundi 8 mars 2021 par la Banque d’Algérie ont fait état d’un nouveau record historique du dollar américain face au dinar algérien, tandis que l’euro est passé légèrement sous la barre des 160 dollars.

En effet, le dollar américain est côté à hauteur 133,8834 dinar, s’approchant ainsi de la barre des 140 dinars. Pour la monnaie européenne, elle s’est établie à 159,1204 dinars.

Quel impact sur la hausse des prix ?

Plusieurs sont les analystes qui imputent la hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires de large consommation au facteur de la dévaluation continue de la monnaie nationale, tant au marché parallèle qu’officiel.

En effet, la plupart des analystes estiment que la dévaluation continue de la valeur de la monnaie nationale a sa part de responsabilité dans ce qui se passe dans le marché de consommation, au grand dam des citoyens qui arrivent à peine à boucler les mois.

La chute de la valeur du dinar impacte inéluctablement les produits qui interviennent, comme matière première, dans la production de certains produits finis prêts à la consommation. Cela impacta donc directement les prix des produits de large consommation.

Cette considération laisse donc les producteurs à évoquer la hausse des prix des prix des matières premières sur les marchés internationaux. À citer ici l’exemple des huiles des tables qui ont connu une hausse ces derniers jours.

D’ailleurs, le groupe Cévital de Issad Reberab s’est expliqué dernièrement dans un communiqué, quant à cette hausse enregistrée dans certaines gammes de ses produits, imputant cela à « des facteurs extérieurs, dont l’augmentation des prix des matières premières sur le marché mondial et la dégringolade du dinar face au dollar américain ».