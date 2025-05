Marché noir : l’euro flambe à plus de 260 dinars, quel est le prix du billet de 100 ce 27 mai ?

Après une courte accalmie marquée par une phase de stabilité, la monnaie européenne reprend de la vigueur face au dinar algérien. Ce mardi 27 mai 2025, l’euro atteint un nouveau sommet sur le marché parallèle, franchissant la barre symbolique des 260 dinars, un seuil qui alimente l’inquiétude des économistes et des citoyens.

Sur les places informelles de change, notamment à Alger, les cambistes proposent désormais l’euro à 259 dinars à l’achat et 261 dinars à la vente. Concrètement, pour obtenir 100 euros, il faut débourser 25 900 dinars, tandis que la vente de ce même montant permet de récupérer 26 100 dinars. Ce déséquilibre, de plus en plus marqué, illustre la tension croissante qui règne sur le marché noir.

L’approche de l’Aïd al-Adha a-t-elle causé la flambée de l’euro ?

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette flambée. En tête de liste figure l’approche de l’Aïd al-Adha, une fête religieuse qui rime avec achats importants, retour de la diaspora en Algérie et transferts d’argent. Cette dynamique crée une demande accrue en devises, particulièrement en euros. Cette pression saisonnière agit comme un levier, poussant les cours à la hausse.

🟢 À LIRE AUSSI : Il revendait des livrets de Hadj à prix d’or : le patron d’une agence de voyage devant la justice

Autre facteur non négligeable : le contexte économique global incertain, marqué par une inflation persistante, une offre en devises toujours aussi limitée sur le marché officiel et une confiance en berne envers la stabilité du dinar. Résultat : les Algériens se tournent de plus en plus vers le marché informel, considéré comme plus réactif et accessible, bien qu’illégal et incertain.

La question de la durée de cette envolée reste en suspens. Certains cambistes s’attendent à une légère accalmie après la fête, une fois la demande en devises atténuée. D’autres, plus pessimistes, redoutent une tendance haussière durable, alimentée par l’approche de la période estivale ainsi que celle des voyages à l’étrangers pour les vacances.

Taux de change de l’euro en Algérie : que disent les chiffres officiels de la Banque ?

En parallèle, le marché officiel affiche une tout autre réalité. Ce mardi, la Banque d’Algérie fixe le cours de l’euro à 149,75 dinars à l’achat et 149,79 dinars à la vente, selon les dernières cotations commerciales. Autrement dit, 100 euros valent 14 975 dinars à l’achat et 14 979 dinars à la vente dans le circuit formel.

🟢 À LIRE AUSSI : La Douane algérienne lève les taxes sur les smartphones importés : Détails et conditions

Cet écart de plus de 110 dinars entre les deux taux témoigne d’une fracture profonde entre l’économie réelle et l’économie parallèle. Malgré les appels à la régulation et à l’assainissement du marché, la distorsion persiste et s’accentue à l’approche d’événements majeurs.