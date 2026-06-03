Taux de change en Algérie : combien de dinars valent 100 € en ce début de mois de juin ?

Taux de change en Algérie : combien de dinars valent 100 € en ce début de mois de juin ?
Dinar algérien – Euro
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Alors que l’été pointe le bout de son nez, une période traditionnellement marquée par une forte demande sur les devises étrangères, le marché noir du Square Port-Saïd à Alger s’anime de nouveau. Après une phase de repli durant la seconde moitié du mois de mai, la monnaie unique européenne a inversé la tendance, affichant une nouvelle orientation haussière face au dinar algérien.

L’euro va-t-il décoller cet été face au dinar algérien ? Difficile de répondre avec certitude tant le marché parallèle de la devise en Algérie s’avère imprévisible et soumis à des dynamiques volatiles. Pourtant, les derniers mouvements observés au cœur de la capitale suggèrent un frémissement qui retient toute l’attention des cambistes.

Pour rappel, la monnaie unique européenne avait commencé à s’écarter de la barre symbolique des 280 dinars algériens (DA) à la mi-mai dernière. Une tendance baissière s’était alors installée : le 26 mai, un euro s’échangeait à 277,50 DA l’unité chez les cambistes du Square Port-Saïd, avant de s’enfoncer davantage pour s’établir à 277 DA au 31 mai.

Square Port-Saïd : Les cotations détaillées de ce mardi 2 juin

Chez les cambistes de la capitale, les transactions s’accélèrent et les écarts entre l’achat et la vente se précisent pour les principales devises étrangères :

  • Euro (EUR) : La monnaie unique s’échange désormais à 27 850 DA pour 100 euros à la vente (soit une valeur unitaire de 278,50 DA), tandis que le prix d’achat par les cambistes se situe à 27 600 DA pour un billet de 100 euros.
  • Dollar américain (USD) : Le billet vert, qui affichait une stabilité de marbre à 236,50 DA la veille, ajuste légèrement ses positions. Les 100 dollars sont proposés à 23 600 DA à la vente et s’échangent à 23 400 DA à l’achat.
  • Dollar canadien (CAD) : Très suivi par la communauté algérienne établie au Canada, il s’affiche ce mardi à 17 200 DA à la vente et 16 900 DA à l’achat pour 100 CAD.
  • Livre sterling (GBP) : Les 100 livres s’achètent à 29 500 DA et se revendent à 30 000 DA, maintenant ainsi sa valeur la plus élevée parmi toutes les devises négociées au Square.

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Grand écart persistant avec les cotations de la Banque d’Algérie

Pendant que le marché informel s’agite, la Banque d’Algérie maintient ses taux officiels dans une stabilité quasi-absolue, illustrant le fossé structurel qui sépare les deux circuits économiques.

À l’institution bancaire centrale, la monnaie unique européenne est officiellement cotée à 154,93 DA, un taux inchangé depuis le 26 mai dernier.

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De son côté, le dollar américain s’échange à la vente contre 133,09 DA sur le marché officiel. La monnaie américaine affiche ainsi une infime baisse comparativement au taux réglementaire du 26 mai, où elle s’établissait à 133,11 DA.

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