Devises en Algérie : le marché noir du Square Port-Saïd restera-t-il calme en novembre ?

Le marché parallèle des devises en Algérie termine le mois d’octobre sur une relative stabilité. Au Square Port-Saïd, à Alger, les principales monnaies étrangères affichent des cours sans variations majeures. Une tendance qui soulève des interrogations à l’approche de novembre : cette accalmie va-t-elle se poursuivre ou laisser place à une reprise des échanges ?

Le marché noir des devises en Algérie retient son souffle à l’approche du mois de novembre. Après plusieurs semaines sans fluctuations importantes, les cours des principales monnaies étrangères restent relativement stables au Square Port-Saïd, considéré comme l’un des principaux points de référence du marché parallèle à Alger.

Ce samedi 31 octobre 2026, l’euro s’échange à 274 dinars algériens à l’achat et 276 dinars à la vente. Le dollar américain affiche, de son côté, 240 dinars à l’achat et 242 dinars à la vente.

Cette relative accalmie concerne également plusieurs autres devises. Le dollar canadien est proposé à 171 dinars à l’achat et 173 dinars à la vente, tandis que la livre sterling atteint respectivement 314 et 318 dinars.

Voici les cours des principales devises au Square Port-Saïd

Les cotations relevées sur le marché parallèle concernent également plusieurs monnaies étrangères suivies par les particuliers.

Le franc suisse s’échange à 294 dinars à l’achat et 298 dinars à la vente. Le yuan chinois est, quant à lui, coté à 34,50 dinars à l’achat et 36,50 dinars à la vente.

Du côté des monnaies arabes, le riyal saoudien affiche 63 dinars à l’achat et 65 dinars à la vente. Le riyal qatari atteint 65 et 67 dinars, tandis que le dirham émirati est proposé à 64 et 66 dinars.

Le dinar tunisien s’établit à 79 dinars à l’achat et 81 dinars à la vente. Enfin, la livre égyptienne est cotée à 4 dinars à l’achat et 4,50 dinars à la vente.

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Marché noir des devises : à quoi faut-il s’attendre en novembre ?

Après un mois d’octobre marqué par une relative stabilité, l’évolution des cours en novembre suscite de nombreuses interrogations. Les cambistes et les particuliers suivront de près les prochaines cotations, notamment celles de l’euro et du dollar américain.

Plusieurs facteurs pourraient influencer la tendance, en particulier l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché parallèle. Les besoins des particuliers en devises étrangères et la disponibilité des monnaies pourraient ainsi peser sur les prochains cours.

Pour l’heure, rien ne permet toutefois de prévoir avec certitude une hausse ou une baisse des principales devises. Le marché pourrait aussi bien conserver sa tendance actuelle que connaître de nouveaux mouvements au cours des prochaines semaines.

La question reste donc entière : novembre marquera-t-il un changement de dynamique pour le marché noir des devises en Algérie ou la stabilité observée en octobre se prolongera-t-elle jusqu’en décembre ?