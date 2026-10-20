Marché noir des devises en Algérie : l’euro en légère baisse ce 20 octobre

Le taux de change des devises sur le marché informel, communément appelé marché noir, affiche un léger repli ce mardi 20 octobre. L’euro et le dollar américain cèdent quelques dinars par rapport aux cotations observées le jeudi précédent. L’écart avec les taux officiels de la Banque d’Algérie reste cependant considérable, comme chaque semaine.

L’euro autour de 27 600 dinars à la vente

Sur le marché parallèle, l’euro se négociait ce mardi entre 276 et 276,5 dinars à la vente. À l’achat, la devise européenne s’échangeait entre 274 et 274,5 dinars. Ces niveaux marquent un léger recul par rapport à la référence du jeudi précédent, lorsque l’euro s’affichait autour de 277 dinars selon la même source informelle.

Cette baisse reste toutefois modeste à l’échelle du marché noir. Les cambistes informels ajustent en effet leurs cotations au jour le jour, en fonction de la demande constatée sur le terrain, notamment dans les grandes villes où ce marché parallèle reste actif malgré son caractère non régulé.

Le dollar proposé autour de 230 à 240 dinars

Le dollar américain, de son côté, était proposé à 240 dinars à la vente et à 230 dinars à l’achat ce mardi sur le marché informel. Un écart de dix dinars entre les deux prix, nettement plus large que celui observé pour l’euro, ce qui traduit une fourchette de négociation plus importante sur cette devise.

Par rapport au jeudi précédent, où le dollar s’échangeait autour de 238 dinars selon la même source, la devise américaine recule donc également, bien que dans une moindre mesure que l’euro.

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Un écart massif avec les cotations officielles

Du côté des guichets officiels, la Banque d’Algérie affichait ce mardi 20 octobre un euro à 150,99 dinars à la vente et 150,95 dinars à l’achat. Le dollar américain, lui, était coté à 134,43 dinars à l’achat et 134,41 dinars à la vente.

L’écart entre les deux marchés reste donc considérable : plus de 27 000 dinars de différence par euro vendu, et plus de 100 dinars de différence par dollar échangé, entre le circuit officiel et le marché informel. Cette distorsion illustre la persistance d’un double système de change en Algérie, où les cotations bancaires officielles ne reflètent pas la valeur constatée dans les échanges parallèles.

Une tendance à la baisse depuis la semaine précédente

Les cambistes consultés font état d’un léger tassement des cours depuis le jeudi précédent, aussi bien pour l’euro que pour le dollar. Cette évolution reste cependant à prendre avec prudence, car le marché parallèle n’est soumis à aucune régulation officielle et ses cotations peuvent varier fortement d’une journée à l’autre, voire d’une ville à l’autre.

Aucune source institutionnelle algérienne ne confirme ni ne commente ces chiffres, puisque ce marché échappe par définition au contrôle des autorités monétaires. Les cotations de la Banque d’Algérie demeurent la seule référence officielle du taux de change dans le pays.

Le dinar officiel reste stable face aux grandes devises

Du côté des cotations officielles, les variations restent minimes d’une semaine à l’autre. L’euro évolue depuis plusieurs semaines autour de 150 dinars, tandis que le dollar se maintient aux alentours de 134 dinars sur le marché réglementé.

Cette stabilité tranche avec les fluctuations, même limitées, enregistrées sur le marché parallèle. Elle confirme par ailleurs que les deux marchés évoluent selon des logiques totalement distinctes, sans lien direct entre les ajustements observés de part et d’autre.

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