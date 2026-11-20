Sur le marché parallèle des devises en Algérie, la dynamique s’inverse entre les deux principales monnaies de référence. Ce vendredi 20 novembre 2026, l’euro enregistre un léger recul au square Port-Saïd, tandis que le dollar américain affiche une progression notable face au dinar algérien.

L’euro en repli, le billet vert en hausse

Du côté de la monnaie unique européenne, la tendance est orientée à la baisse. Les cambistes du square Port-Saïd négocient l’euro à 274 dinars à l’achat et 276 dinars à la vente, soit un léger repli par rapport aux cotations de la veille.

Jeudi 19 novembre, l’euro s’échangeait en effet entre 274,50 et 275 dinars à l’achat, et entre 276,50 et 277 dinars à la vente. Conséquence directe de cet ajustement : il faut désormais compter 27 600 dinars pour acquérir 100 euros au taux de vente, contre 27 700 dinars la veille.

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À l’inverse, le dollar américain poursuit sa progression. Le billet vert se négocie entre 246 et 248 dinars à l’achat et 247 dinars et 249 dinars à la vente.

Des mouvements contrastés sur les autres devises

Les autres monnaies traitées sur le marché informel présentent un tableau plus nuancé ce vendredi. La livre sterling s’affiche ainsi à 314 dinars à l’achat et 316 dinars à la vente, marquant une légère détente à la vente après avoir atteint 317 dinars jeudi, tandis que son prix d’achat oscillait la veille entre 313 et 314 dinars.

De son côté, le dollar canadien reste stable dans ses fourchettes de la veille, proposé à 171,50 dinars à l’achat et 173 dinars à la vente, contre 168,50 à 172 dinars à l’achat et 169,50 à 173,50 dinars à la vente jeudi.

Les ajustements sont également perceptibles sur les devises voisines et helvétique : le dinar tunisien cède 50 centimes à la vente pour s’établir à 79,50 dinars, tandis que le franc suisse recule à 294,50 dinars à la vente, après s’être négocié entre 295,50 et 310 dinars la veille.

Un fossé toujours béant avec la Banque d’Algérie

Face à la volatilité du marché informel, les cotations officielles publiées par la Banque d’Algérie ce 20 novembre n’enregistrent que des variations marginales.

L’euro est ainsi fixé à 150,4338 dinars (contre 150,4484 dinars jeudi), tandis que le dollar américain passe de 136,9455 à 136,9634 dinars. Sur le même tableau officiel, le franc suisse s’établit à 162,5678 dinars, le dollar canadien à 95,6415 dinars et le dinar tunisien à 45,2450 dinars.

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