Marché noir des rendez-vous visa Schengen en Algérie : le gouvernement réagit

Le trafic illégal des rendez-vous visa Schengen est un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur en Algérie. Ce trafic profite de l’indisponibilité des rendez-vous et de la frustration des demandeurs pour proposer des créneaux à des prix exorbitants.

En Algérie, ce n’est pas aux services consulaires, à VFS ou à TLS, et aux plateformes de sous-traitance des demandes de visa, qu’il faut s’adresser pour obtenir un rendez-vous visa Schengen, mais plutôt à des cybercafés qui réservent les rendez-vous disponibles pour les redistribuer contre de l’argent.

Une pratique illégale acceptée, par ailleurs, par les demandeurs algériens, qui, dans le désespoir de trouver un créneau disponible pour le dépôt de leurs dossiers visa, acceptent de payer des sommes faramineuses.

Le député de la diaspora Yagoubi soulève la question du trafic illégal des rendez-vous visa Schengen

Certaines personnes s’orientent même vers des groupes Facebook et des forums en ligne pour demander des conseils sur la démarche de demande de visa en contrepartie de sommes importantes d’argent, au-delà des tarifs officiels pratiqués par les prestataires agréés.

Un marché noir de créneaux horaires et des logiciels de prise de rendez-vous rapide prospèrent sur les difficultés de ces demandeurs à obtenir un visa pour l’un des pays de l’espace Schengen. Face aux nombreuses réclamations reçues de la part des citoyens algériens, le député de la diaspora, Abdelouahab Yagoubi, a adressé une question écrite au ministère des Affaires étrangères.

En effet, dans cette lettre, Abdelouahab Yagoubi constate l’ampleur de ce phénomène. Selon lui, des intermédiaires illégaux profitent du besoin urgent de certains demandeurs pour leur vendre des créneaux horaires à des sommes allant jusqu’à 100 000 dinars algériens.

Le député de la diaspora réclame des autorités algériennes d’intervenir pour lutter contre cette pratique illégale et assurer « un traitement qui préserve la dignité de nos concitoyens et protège leur argent« .

Attaf réagit à la demande du député

Le ministre des Affaires étrangères, en l’occurrence Ahmed Attaf, n’a pas tardé à répondre à la demande du député de la diaspora, Abdelouahab Yagoubi. En effet, le ministre souligne que la lutte contre ces pratiques illégales est devenue une priorité de ses services compétents.

Dans ce sillage, le ministre souligne que ses services alertent, périodiquement, les représentations diplomatiques étrangères, contre ces violations. Ces dernières assurent, à leur tour, des facilitations accordées aux demandeurs algériens concernant la démarche de demande de visa Schengen.

D’ailleurs, certaines représentations consulaires ont mis en place une batterie de mesures pour lutter contre le trafic illégal des rendez-vous visa. Dont la création de sites web permettant aux demandeurs algériens de déposer leurs dossiers eux-mêmes sans faire appel à des intermédiaires.

Pour lutter contre ce trafic illégal, certaines représentations diplomatiques étrangères ont intenté des poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans cette pratique. Pour conclure, le ministre rassure qu’il poursuivra sa lutte « contre ce phénomène dangereux pour offrir un meilleur traitement des demandes des citoyens algériens« .

