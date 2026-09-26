Marché noir des devises : l’euro atteint un nouveau taux ce samedi 26 septembre, voici sa valeur

Les cambistes du square Port-Saïd n’ont pas modifié leurs tarifs en cette fin de semaine. Ce samedi 26 septembre 2026, le marché noir des devises maintient l’euro nettement au-dessus du seuil des 275 dinars, pendant que le billet vert se stabilise aux alentours de 239 DA. Une photographie qui confirme la tendance observée tout au long du mois de septembre, sans le moindre signe d’essoufflement de la demande.

Sur le circuit informel, la coupure de 100 euros part à 27 700 DA. Ceux qui souhaitent au contraire céder leurs billets européens récupèrent 27 450 DA pour la même somme. Ramené à l’unité, cela place la monnaie unique à 277 DA côté vente et 274,50 DA côté achat.

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Dollar, livre sterling et dollar canadien : les autres cotations du jour

Le dollar américain ne bouge pas non plus. Les 100 dollars sont cédés à 23 900 DA et rachetés à 23 600 DA, soit 239 DA et 236 DA l’unité. Un palier que la devise américaine occupe depuis plusieurs semaines déjà.

La livre sterling conserve sa couronne de la devise la plus chère du marché. Il faut débourser 30 000 DA pour obtenir 100 livres, tandis que la revente rapporte 29 500 DA. Le dollar canadien, très demandé par les candidats à l’émigration vers le Québec, s’affiche pour sa part à 16 900 DA les 100 unités à la vente, contre 16 800 DA à l’achat.

L’écart reste présent avec les cotations officielles de la Banque d’Algérie

À l’autre bout de la chaîne, l’institution monétaire publie des chiffres d’une tout autre nature. Dans sa cotation commerciale d’ouverture applicable au 28 septembre 2026, diffusée quatre jours plus tôt, l’euro y est établi à 152,30 DA côté vente, pour 152,27 DA côté achat.

Le dollar américain ressort à 133,65 DA à la vente et 133,64 DA à l’achat. Quant à la livre britannique, elle atteint 177,10 DA à la vente et 177,03 DA à l’achat. Le dollar canadien clôture la liste, fixé à 94,75 DA et 94,72 DA selon le sens de l’opération.

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Deux circuits de change qu’il ne faut pas confondre

Comparer ces deux séries de chiffres comme s’il s’agissait de tarifs concurrents serait une erreur d’analyse. Les cotations de la Banque d’Algérie encadrent les opérations bancaires, le commerce extérieur et les transactions des entreprises. Elles ne s’appliquent jamais aux échanges de rue.

Le marché parallèle, lui, fonctionne selon sa propre logique : l’offre disponible en billets étrangers face à une demande alimentée par les voyages, les études à l’étranger, les soins médicaux et l’importation informelle. Deux mondes séparés, avec des acteurs et des règles distincts.

Combien valent 100, 500 et 1 000 euros ce samedi ?

Au marché parallèle

Si vous changez vos euros en dinars (cours d’achat de 274,50 DA) :

100 € rapportent 27 450 DA

500 € rapportent 137 250 DA

1 000 € rapportent 274 500 DA

Si vous achetez des euros avec des dinars (cours de vente de 277 DA) :

100 € coûtent 27 700 DA

500 € coûtent 138 500 DA

1 000 € coûtent 277 000 DA

Pour les autres principales devises, 100 dollars américains valent entre 23 600 et 23 900 DA, 100 livres sterling entre 29 500 et 30 000 DA, et 100 dollars canadiens entre 16 800 et 16 900 DA.

Au taux officiel

Au cours officiel de la Banque d’Algérie, valable pour le 28 septembre 2026, les mêmes montants en euros valent :

100 € : 15 230 DA

500 € : 76 152 DA

1 000 € : 152 304 DA

Pour les autres devises, 100 dollars américains valent environ 13 366 DA, 100 livres sterling 17 710 DA et 100 dollars canadiens 9 476 DA.

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