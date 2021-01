Marché noir des devises : Le dinar poursuit sa chute face à l’euro

Dans l’attente d’une éventuelle réouverture des frontières, le marché parallèle des devises du square Port Saïd d’Alger continue d’observer la chute de la valeur du dinar algérien face à la monnaie européenne.

La monnaie européenne unique continue de s’envoler face au dinar sur le marché parallèle du square d’Alger. En effet, ce samedi, 23 janvier, les 100 euros se sont échangés à 20800 dinars à l’achat et à 21100 dinars à la vente sur le marché noir des devises. D’une autre part, le dollar américain connait une certaine stabilité sur le marché noir et s’est échangé à 170 dinars à la vente et à 173 dinars à l’achat.

Depuis l’annonce du Gouvernement de la reprise des vols domestiques et de rapatriement, le square d’Alger a repris ses couleurs et a retrouvé ses cambistes qui prévoient une remontée importante dès le début février, à cause des rumeurs faisant état d’une éventuelle réouverture des frontières.

Les taux de change sur le marché officiel

Parallèlement, les cotations officielles de la Banque d’Algérie, indiquent que la monnaie européenne unique s’échange à 161.05 dinars à l’achat, et à 161.11 dinars à la vente. Tandis que le dollar américain s’échange à 132.79 dinars à l’achat, et à 132.81 dinars à la vente.

Le Comité scientifique évoque la réouverture des frontières

Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie a évoqué, ce samedi, l’éventuelle réouverture des frontières du pays et a fait savoir que « la question relative à la fermeture et à la réouverture des frontières du pays n’a rien avoir avec le Comité ni avec le Ministère de la Santé ».

En effet, le Comité scientifique a expliqué qu’ « il fournit des recommandations en fonction des circonstances et des statistiques enregistrées ».