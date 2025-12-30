Marché noir des devises en Algérie : après une phase de hausse, l’euro termine l’année sous les 280 DA

Après avoir connu une flambée notable entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, l’euro semble marquer une phase de stabilisation sur le marché parallèle des devises en Algérie. La monnaie européenne s’échange désormais en dessous de la barre symbolique des 280 dinars, tandis que le dollar américain poursuit sa tendance baissière.

Ce mardi 30 décembre, un euro s’est échangé contre 278 dinars algériens au square de Port-Saïd, principal baromètre du marché informel des changes à Alger.

Stabilisation de l’euro et facteurs influents

Ce niveau traduit une relative accalmie après la forte volatilité observée ces dernières semaines. En effet, depuis la fin du mois de novembre, l’euro a enregistré une baisse de près de 14 dinars, après avoir atteint des sommets alimentés par une forte demande sur les devises étrangères.

Selon plusieurs observateurs du marché, cette stabilisation s’explique principalement par le recul de la demande. L’un des facteurs majeurs reste l’interdiction des importations collectives de véhicules d’occasion, entrée en vigueur à la fin du mois de novembre. Cette décision a considérablement réduit les besoins en devises, notamment en euro, utilisés par de nombreux intermédiaires pour financer ce type d’opérations. En l’absence de cette pression, le marché a progressivement retrouvé un certain équilibre.

Le dollar américain en récession

Du côté du dollar américain, la tendance est encore plus marquée. Le billet vert s’est échangé à 236 dinars ce mardi, confirmant sa chute entamée depuis plusieurs semaines. Depuis la fin du mois de novembre, le dollar a perdu environ 12 dinars sur le marché parallèle.

Cette baisse reflète également une diminution de la demande, dans un contexte où les transactions libellées en dollar sont moins nombreuses que celles en euro sur le marché informel algérien.

Impact des écarts entre marché officiel et informel

En revanche, les cotations officielles de la Banque d’Algérie demeurent stables. Selon les taux de change officiels en vigueur du 29 au 31 décembre, aucune variation n’a été enregistrée pour les principales devises. L’euro est coté à 152,37 dinars, tandis que le dollar américain s’établit à 129,41 dinars, des niveaux identiques à ceux de la veille.

Cet écart persistant entre le marché officiel et le marché parallèle continue de refléter les déséquilibres structurels du marché des changes en Algérie. Toutefois, la récente détente observée sur le marché informel pourrait annoncer une période de relative stabilité, à condition que la demande sur les devises reste contenue dans les semaines à venir.