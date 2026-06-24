Marché noir des devises : après plusieurs secousses, l’euro marque une pause face au dinar ce 24 juin

L’euro semble avoir trouvé un point d’équilibre sur le marché parallèle des devises en Algérie. Après avoir reculé en fin de semaine dernière puis légèrement rebondi en début de semaine, la monnaie européenne affiche une stabilité ce mercredi 24 juin 2026. Les cambistes n’ont enregistré aucun changement notable par rapport aux cotations de la veille, signe d’un marché qui reste attentif aux évolutions internationales susceptibles d’influencer la demande en devises.

Cette accalmie intervient alors que les opérateurs continuent de surveiller de près les développements diplomatiques au Moyen-Orient. Ces derniers jours, les fluctuations de l’euro sur le marché noir ont reflété les incertitudes entourant les échanges commerciaux mondiaux et les perspectives économiques régionales.

Taux de change sur le marché parallèle : les cours de l’euro et du dollar restent inchangés

Selon les cotations relevées ce mercredi 24 juin à 10h00 auprès des cambistes à travers le pays, les principales devises étrangères conservent exactement les mêmes niveaux que ceux observés mardi.

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Voici les cours pratiqués sur le marché noir des devises :

100 euros : 27 750 DA à la vente et 27 500 DA à l’achat

100 dollars américains : 23 900 DA à la vente et 23 500 DA à l’achat

100 dollars canadiens : 16 500 DA à la vente et 16 100 DA à l’achat

100 livres sterling : 30 000 DA à la vente et 29 500 DA à l’achat

Cette stabilité contraste avec les mouvements observés en début de semaine. Lundi, le billet de 100 euros s’échangeait à 27 800 dinars à la vente, avant de revenir à 27 750 dinars dès mardi et de conserver ce niveau mercredi.

Pourquoi l’euro a cessé de progresser sur le marché noir des devises ?

Le léger rebond observé lundi avait été attribué à un regain d’optimisme sur les marchés internationaux après des signaux d’apaisement entre les États-Unis et l’Iran.

La reprise des discussions diplomatiques entre les deux pays ainsi que les perspectives d’une circulation plus fluide dans le détroit d’Ormuz avaient contribué à rassurer les opérateurs économiques. Ces facteurs avaient favorisé une remontée modérée de l’euro après la baisse enregistrée dimanche.

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Toutefois, l’absence de nouveaux développements majeurs semble avoir freiné cette dynamique. Les cambistes observent désormais une phase d’attentisme, les acheteurs comme les vendeurs préférant attendre davantage de visibilité avant de prendre position.

Des tensions internationales qui continuent d’influencer les devises en Algérie

Même si le marché parallèle algérien répond avant tout à des mécanismes locaux d’offre et de demande, les événements internationaux exercent une influence directe sur son évolution.

Une partie importante des besoins en devises provient en effet des activités liées à l’importation de biens et de marchandises. Lorsque les opérateurs anticipent une reprise des échanges commerciaux mondiaux, la demande en euro et en dollar tend à augmenter.

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À l’inverse, lorsque les perspectives économiques se dégradent ou que les tensions géopolitiques s’accentuent, les besoins en devises peuvent ralentir, entraînant une pression à la baisse sur les cours.

En somme, pour l’heure, le marché noir des devises affiche donc une stabilité relative, après plusieurs jours marqués par des variations successives.