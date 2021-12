Marché noir de téléphones: les mises en garde des services de sécurité

Le phénomène de l’achat et de la vente des téléphones portables sur le marché noir et sur les réseaux sociaux prend de plus en plus de l’ampleur. Les services de sécurité algériens ont mis en garde contre ces pratiques, tout en mettant en avant ce que risquent les acquéreurs.

Dans un communiqué rendu public, le groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya de Chlef a appelé les citoyens à éviter l’achat de téléphones portables sur le marché noir, d’autant plus que ce phénomène prend de plus en plus de l’ampleur.

En effet, selon la même source, de plus en plus d’Algériens des deux sexes, dont la plupart sont des hommes et des citoyens à faibles revenus optent pour l’acquisition de ce genre d’appareils usagers, pour la plupart volés.

Dans le même sillage, le groupement de gendarmerie de Chlef constate que plusieurs pages sur les réseaux sociaux, spécialisées dans l’achat et la vente, proposent des téléphones portables et smartphones usagers. Ces derniers sont plus souvent volés ou appartenant à des individus impliqués dans des délits ou des crimes.

Ce que pourrait causer l’achat d’un téléphone portable sur le marché noir

Ainsi, lorsque la personne qui achète un téléphone portable sur le marché noir ou via des pages de vente sur les réseaux sociaux risque de se retrouver impliquée dans un délit de vol d’un téléphone portable ou autres délits.

Par conséquent, les services de la Gendarmerie nationale relevant du même groupement ont appelé les citoyens à ne plus acheter un téléphone portable sur le marché noir. Mais aussi à garder précieusement le numéro de série de son téléphone afin de pouvoir le localiser si son propriétaire sera victime d’un vol.

Dans ce cas, les mêmes services ont invité les citoyens à informer immédiatement les groupements régionaux de la gendarmerie nationale ou à appeler le numéro vert 1055. Et ce, pour se prémunir d’éventuels délits qui pourront être liés à ces téléphones, qui sont proposés à la vente sur le marché noir ou sur les réseaux sociaux.