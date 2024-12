Marché noir des devises : la baisse de l’euro et du dollar se poursuit en Algérie

L’euro poursuit sa chute sur le marché noir algérien, et passe sous la barre des 250 dinars ce 19 décembre 2024 ! Après avoir battu record sur record, atteignant des seuils historiques les mois derniers, l’euro enregistre désormais une dévaluation.

Actuellement, 100 euros se négocient à 25 200 dinars à la vente et 24 800 dinars à l’achat, selon les informations provenant de la place Square Port-Saïd. Cette légère baisse fait suite à l’augmentation de l’allocation touristique à 750 euros, annoncée récemment par le président Abdelmadjid Tebboune.

De son côté, le dollar, après une période de hausse continue, suit à présent une trajectoire similaire à celle de l’euro, amorçant une courbe brassière. Un billet de 100 dollars américain s’échange ce 19/12/2024 à 23 700 dinars à l’achat et 24 000 dinars à la vente.

Marché des devises en Algérie : l’euro et le dollar enregistrent des baisses notables

La fluctuation des taux entre le dinar algérien et les devises étrangères a créé un écart notable entre les taux du marché officiel de la Banque d’Algérie et ceux du marché parallèle. Actuellement, sur le marché noir, l’euro se négocie à 252 dinars à la vente et 248 dinars à l’achat. Tandis que le dollar est échangé à 240 dinars à la vente et 237 dinars à l’achat.

En revanche, sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, 1 euro est acheté à 140,42 dinars et vendu à 140,45 dinars. Tandis que le dollar s’échange à 133,76 dinars à l’achat et 133,77 dinars à la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : Taux de change des devises en Algérie : l’euro en baisse, à combien s’échange-t-il ce 18 décembre ?

Toutefois, avec l’entrée en vigueur, en janvier 2025, de nouvelles mesures économiques prévues par le gouvernement. La situation risque de redynamiser le marché parallèle. Impactant ainsi les cotations des devises et la demande sur les circuits informels.

Les raisons derrière la baisse des devises en Algérie : mesures gouvernementales et impact sur la demande

La récente accalmie sur le marché parallèle des devises est largement attribuable aux mesures gouvernementales. Qui on été mises en place pour mieux réguler les flux de devises. Parmi ces restrictions, nous pouvant citer :

Le plafonnement à 7 500 euros du montant annuel autorisé à l’exportation : en limitant la quantité de l’euro pouvant être transportées légalement. Cette décision a restreint l’accès aux devises ;

: en limitant la quantité de l’euro pouvant être transportées légalement. Cette décision a restreint l’accès aux devises ; L’augmentation de l’allocation touristique à 750 euros par voyageur adulte : cette mesure légale annoncée récemment par le chef d’État a offert une alternative au marché noir. Réduisant ainsi la pression sur le marché parallèle ;

🟢 À LIRE AUSSI : Fierté pour l’Algérie : le Pr El Mouhoub élu président d’une prestigieuse université française

Ces initiatives ont pour effet de limiter l’attractivité du marché noir. Où les cambistes avaient longtemps prospéré en raison des limitations sur les devises disponibles via les circuits légaux (notamment l’euro). Toutefois, les experts estiment que ces ajustements ne suffiront pas à éliminer le marché informel des devises.