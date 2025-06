Marche mondiale vers Gaza : Benzema donne rendez-vous au Caire le 12 juin 2025

Des ressortissants de plus de 60 pays dans le monde s’apprêtent à se rendre en Égypte pour prendre part à une marche internationale qui les mènera jusqu’à la frontière de Gaza. Et ce, afin de réclamer l’ouverture d’un corridor humanitaire dans ce territoire palestinien.

Les ressortissants de plus de soixante pays à travers le monde, dont la France, le Canada, la Belgique, l’Irlande, la Grèce, le Japon, le Brésil et l’Australie, prendront part à cet événement qui se veut « non violent« , « indépendant » et « apolitique« .

Une marche mondiale de trois jours pour Gaza

Selon le programme tracé par les organisateurs de cet événement, les participants à cette marche se rassembleront au Caire en date du 12 juin 2025. De là, ils prendront un bus jusqu’à Al-Arich, dans le nord du Sinaï. Ils entameront ensuite une marche de plus de 50 kilomètres pour atteindre Rafah dans la frontière avec Gaza.

À leur arrivée à Rafah, les participants prévoient de camper sur place pendant deux jours, avant de regagner le Caire en bus. Les organisateurs de ce mouvement rappellent que « l’objectif n’est absolument pas de rentrer de force à Gaza » : « Notre objectif est de négocier l’ouverture du terminal de Rafah avec les autorités égyptiennes, en collaboration avec les ONG, les diplomates et les organisations humanitaires« .

Par ailleurs, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Karim Benzema a lancé un appel à participation à cette marche mondiale vers Gaza, en donnant rendez-vous le jeudi 12 juin 2025 au Caire : « On n’a pas encore obtenu le feu vert, mais chaque délégation a envoyé une lettre pour informer les autorités égyptiennes. On ne va pas en cachette, on n’y va pas en sous-marin, on y va officiellement et pacifiquement (…) Nous marcherons très tôt le matin et très tard le soir pour éviter les pics de chaleur« , a déclaré le footballeur.

Une crise humanitaire majeure

Avant mai 2024, le point de passage de Rafah était le seul accès à la bande de Gaza. Cependant, les forces israéliennes ont depuis envahi cette zone frontalière, ordonnant l’évacuation d’environ 100 000 Palestiniens. Le terminal de Rafah était aussi un point crucial pour l’acheminement des aides humanitaires vers Gaza.

Cette région ravagée par les bombardements israéliens est confrontée à une crise humanitaire majeure. En effet, selon l’ONU, les 2.4 millions d’habitants de ce territoire agonisent et meurent de faim, conséquence directe de l’agression et du blocus imposé par l’entité israélienne qui utilise la famine comme « une arme de guerre« .

Selon les organisateurs de la marche mondiale vers Gaza, l’objectif de cette initiative sert avant tout de créer « une pression morale et médiatique internationale pour dénoncer la situation injuste et dramatique provoquée par le blocus israélien« .

