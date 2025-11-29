Marché informel des devises : l’euro connait enfin une baisse

L’Euro a enregistré ce samedi 29 novembre un effondrement brutal sur le marché noir des devises en Algérie. Cette dégringolade spectaculaire met fin à une période d’envolée qui avait vu la monnaie unique européenne atteindre un record historique à 290 DZD l’unité en milieu de semaine.

Ce décrochage du taux de change Euro-Dinar (EUR/DA) est la première baisse aussi significative depuis près d’un an et suscite l’interrogation chez les cambistes et les observateurs économiques.

Selon les relevés effectués sur la place la plus emblématique du marché informel algérien :

Taux record (Mercredi dernier) : 290 DZD pour 1 Euro.

Taux actuel (Samedi 29 novembre) : 282 DZD l’unité au Square Port-Saïd d’Alger.

La monnaie européenne a donc perdu 8 dinars en l’espace de quelques jours, marquant une correction d’une ampleur rare. Ce repli est en nette contradiction avec la stabilité haussière observée ces douze derniers mois.

Cette forte demande stable était historiquement alimentée par :

Les besoins des voyageurs algériens (Devises pour voyage).

Les opérations des importateurs parallèles.

Les transferts privés et le marché de l’épargne.

Les cambistes du marché noir Dinar-Euro avancent des explications partielles, tout en anticipant que cette chute risque de se poursuivre dans les prochains jours, alimentant une forte spéculation.

Taux de change au marché noir : les cotations de ce samedi

La chute brutale de l’euro intervient dans un contexte de mouvements variables pour les autres monnaies étrangères. Ces fluctuations soulignent la grande sensibilité du marché parallèle aux facteurs psychologiques et à l’offre/demande quotidienne.

Devise (pour 100 unités) Achat (DA) Vente (DA) Tendance Euro (EUR) N/A 28 200 DA Effondrement (-8 DZD) Dollar Américain (USD) 24 000 DA 24 300 DA Stable Dollar Canadien (CAD) 15 700 DA 16 000 DA Léger recul Livre Sterling (GBP) N/A 30 400 DA Progression

(Ces taux sont des moyennes observées sur le marché informel d’Alger)

Le taux officiel de la Banque d’Algérie suit-il la tendance ?

La pression baissière sur l’euro face au Dinar est également visible sur le marché interbancaire officiel. La Banque d’Algérie a relevé vendredi un léger recul de la monnaie européenne. Le taux de l’euro officiel est 150,8918 DA pour 1 Euro, contre 150,9691 DA la veille.

À l’inverse, le Dollar Américain poursuit sa progression officielle face au Dinar, atteignant 130,3094 DA. Ce mouvement divergent souligne une dévaluation interne ciblée sur l‘Euro.

Cette chute spectaculaire pourrait annoncer le début d’une période de volatilité extrême. Le marché noir réagissant souvent aux rumeurs et aux anticipations, la rupture du seuil des 290 DZD pourrait avoir déclenché une vague de ventes.

Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si cette correction brutale est temporaire ou si elle marque le début d’une phase de baisse plus durable de l’Euro face au Dinar.