Marché informel des devises : l’euro atteint un nouveau record historique ce 28 septembre

Après avoir récemment franchi la barre historique des 265 dinars algériens, l’euro continue sa course ascendante sur le marché informel des devises. Ce dimanche 28 septembre, la monnaie européenne établit un nouveau record en se rapprochant dangereusement du seuil symbolique des 270 dinars, confirmant une tendance haussière qui ne faiblit pas depuis plusieurs semaines.

Dans les coulisses du square Port-Saïd, véritable baromètre du marché parallèle à Alger, les cambistes affichent l’euro à 266 dinars à la vente et 263 dinars à l’achat. Concrètement, un billet de 100 euros s’échange désormais contre 26 600 dinars à la vente et 26 300 dinars à l’achat. Cette flambée illustre la forte pression qui s’exerce actuellement sur la demande en devises, particulièrement dans un contexte de rentrée où les besoins des ménages et des entreprises s’accentuent.

Pendant que l’euro s’envole dans les allées du marché informel flirtant avec les 270 dinars, la Banque d’Algérie maintient des cours quasi stables dans ses cotations officielles. Ce dimanche encore, la monnaie unique européenne s’affiche à 151,48 dinars à l’achat et 151,52 dinars à la vente, soit un écart de plus de 75 % avec le marché parallèle.

Cette divergence entre les deux marchés continue d’alimenter les inquiétudes. Beaucoup redoutent une hausse prolongée, qui compliquerait davantage l’accès aux devises pour les voyages, les études à l’étranger ou encore les importations. La question désormais est de savoir si l’euro franchira la barre symbolique des 270 dinars dans les prochains jours, un scénario que beaucoup jugent désormais inévitable au vu de la dynamique actuelle du marché parallèle.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151,48 151,52 263,00 266,00 Dollar US ($) 129,80 129,81 228,00 231,00 Livre Sterling (₤) 173,23 173,29 300,00 304,00 Dollar CAN ($C) 93,06 93,09 160,00 163,00 Dirham Emirati (AED) 35,33 35,34 60,00 62,00

Les devises en Algérie : quels sont les taux de change des autres monnaies ?

Malgré la flambée de l’euro qui continue d’agiter le marché informel, les autres principales devises étrangères affichent une relative stabilité, aussi bien sur le marché parallèle que dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie.

Sur le square Port-Saïd d’Alger, référence du marché noir, le dollar américain s’échange autour de 228 dinars à l’achat et 231 dinars à la vente. De son côté, la livre sterling atteint 300 dinars à l’achat et 304 dinars à la vente. Quant au dollar canadien, il se maintient lui aussi à des niveaux stables, autour de 160 dinars à l’achat et 163 dinars à la vente.

Du côté du marché officiel, la Banque d’Algérie continue d’afficher des écarts importants par rapport aux valeurs du marché informel, sans changement notable cette semaine. Le dollar américain se fixe à 129,80 dinars à l’achat et 129,81 dinars à la vente, tandis que la livre sterling se maintient à 173,23 dinars à l’achat et 173,29 dinars à la vente. Pour sa part, le dollar canadien, il évolue à 93,06 dinars à l’achat et 93,09 dinars à la vente.