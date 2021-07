Marché immobilier en Espagne : les acheteurs algériens affluent

Un rapport espagnol sur le marché immobilier en Espagne au cours des six premiers mois de 2021 a révélé une augmentation du nombre d’Algériens souhaitant acheter des maisons en Espagne.

Bien que la demande étrangère ait enregistré un ralentissement notable en raison de la pandémie, les ventes immobilières en Espagne à des étrangers, au cours des six premiers mois de cette année, se sont élevées à un total de 8 254 ventes, contre 16 833 au cours de la même période de 2019, soit une baisse de 10 %.

Les données publiées par l’Association espagnole du registre foncier ont indiqué que la plupart des acheteurs étrangers de biens immobiliers au cours de cette période étaient de nationalité britannique, suivis par les Français, puis les Allemands, les Marocains et enfin des Algériens.

En effet, le rapport diffusé par le site immobilier espagnol «Spanish Property Insight » a déclaré que malgré le déclin du marché immobilier européen depuis mars 2020 en raison de l’émergence du coronavirus, le pays a enregistré une augmentation de la demande de propriétés espagnoles en provenance de l’Algérie, du Maroc, de la Chine, de la Roumanie et de la France.

Selon ce rapport, la Chine occupe la première place en ce qui concerne le taux de transactions d’achat immobilier, avec 32 %, suivie par le Danemark 22 %, l’Irlande de 21 % et l’Allemagne de 19 %, puis l’Algérie et le Maroc qui représentent respectivement 13 % de ces transactions

Un taux qui soulève de nombreuses questions

Le même site espagnol a révélé que depuis que l’Espagne a approuvé la loi sur le« visa d’or ». Qui consiste à accorder à des étrangers ayant acquis des biens immobiliers pour un minimum de 500 000 euros, le nombre d’acheteurs algériens a connu une forte hausse. En 2019, le même site Internet espagnol avait déclaré que les Algériens représentaient 15% des 8000 propriétés achetées par des étrangers.

L’acquisition de biens immobiliers en Espagne soulève de nombreuses questions, car la loi algérienne interdit l’achat de biens immobiliers à l’étranger par un Algérien qui a un domicile fiscal en Algérie. En effet, quiconque possède illégalement des biens immobiliers ou des biens hors du pays est passible de très lourdes amendes prévues pour les délits de change. Les personnes concernées encourent des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Il convient de rappeler que les autorités judiciaires algériennes ont saisi environ 490 millions d’euros de biens immobiliers en Espagne dans le cadre de la lutte contre la corruption, après le procès de d’anciens fonctionnaires d’état. Ajoutons à cela que plus de 6 700 véhicules, six bateaux, 214 terrains, 119 logements et 21 commerces ont été saisis.