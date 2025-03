Marché du travail en Algérie : Un taux de chômage en hausse et des inégalités persistantes

L’Office national des statistiques (ONS) a publié les chiffres du marché du travail en Algérie pour le mois d’octobre 2024, mettant en évidence une situation marquée par un taux de chômage de 12,7 % et une forte disparité entre hommes et femmes.

Selon l’ONS, la population active en Algérie a atteint 13,8 millions de personnes, dont 3,16 millions de femmes, soit 22,9 % de l’effectif total.

Le taux d’emploi national est évalué à 36,4 %, avec une nette progression du taux d’emploi féminin qui s’établit à 14,3 %.

Toutefois, des écarts significatifs subsistent : le taux d’activité économique est de 63,9 % chez les hommes contre seulement 19,2 % chez les femmes.

Depuis 2019, la croissance de la population active (+774 000 personnes) a largement été portée par l’augmentation du nombre de personnes occupées, qui atteint aujourd’hui 12,05 millions, dont 2,36 millions de femmes.

Prédominance du secteur privé et de l’emploi permanent

Le secteur privé domine le marché de l’emploi en Algérie, absorbant 61,2 % des travailleurs, soit environ 7,38 millions de personnes. Cependant, l’emploi féminin reste principalement concentré dans le secteur public, qui regroupe 58 % des salariées.

Près de 69 % des travailleurs sont salariés, avec une majorité de contrats permanents (43,8 %). L’auto-emploi, qui inclut les travailleurs indépendants et les employeurs, représente 29,8 % de la main-d’œuvre.

Les secteurs les plus employeurs restent l’administration publique (17,4 %), la santé et l’action sociale (15,5 %), le commerce (15,3 %), la construction (14 %) et l’industrie manufacturière (13,6 %).

Pour les femmes, l’emploi est fortement concentré dans l’administration publique, la santé et l’industrie manufacturière, qui totalisent 75,2 % de l’emploi féminin.

Un taux de chômage élevé et des disparités marquantes

Avec 1,75 million de chômeurs recensés, le taux de chômage national s’établit à 12,7 %. Ce chiffre masque d’importantes disparités :

Le chômage masculin est de 9 %, contre 25,4 % pour les femmes.

Le taux de chômage des jeunes (16-24 ans) atteint 29,3 %.

Près de 42,5 % des chômeurs n’ont aucun diplôme.

Les diplômés de l’enseignement supérieur représentent 31,4 % des chômeurs, tandis que ceux de la formation professionnelle constituent 26,1 %.

Le chômage de longue durée concerne près de 60 % des demandeurs d’emploi, tandis que 42,6 % des chômeurs ont déjà occupé un emploi, majoritairement dans le secteur privé (73,9 %).

Le « halo du chômage », une réalité inquiétante

L’ONS met également en lumière la population située dans le « halo du chômage », soit 1,98 million de personnes qui, bien qu’inactives, ne sont pas comptabilisées comme chômeurs au sens du BIT.

Près de 58 % de cette population sont des femmes, et la majorité des individus concernés (60,3 %) n’a aucun diplôme. Parmi les raisons expliquant cette situation, 29,8 % des personnes concernées estiment qu’il n’y a pas d’opportunités d’emploi et 25,7 % invoquent des obligations familiales.

Une situation qui appelle des réformes

Le marché du travail en Algérie reste marqué par un taux de chômage élevé et des inégalités persistantes, notamment entre hommes et femmes.

L’insertion des jeunes et des diplômés dans l’emploi demeure un défi majeur, tandis que la prédominance du secteur privé pose la question de la précarité des emplois offerts.

Ces chiffres soulignent l’urgence d’une stratégie de relance de l’emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes, afin de réduire les inégalités et améliorer l’accès au marché du travail pour tous.