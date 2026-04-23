Marché des légumes : les premiers signes de baisse se confirment ? Voici les prix actuels

Après des semaines de tension extrême sur les prix des légumes, une lueur d’espoir apparaît enfin sur les étals. Entre données de terrain encourageantes et appels au réalisme, le marché semble amorcer sa phase de stabilisation tant attendue par les ménages.

Le mois d’avril 2026 restera marqué par une flambée vertigineuse des prix des légumes frais, plongeant de nombreux foyers dans le désarroi. En quelques jours seulement, la tomate avait franchi la barre des 300 DA le kilogramme, tandis que l’ail atteignait des sommets irrationnels, s’échangeant à 1200 DA le kilo dans certains marchés.

Ce mécontentement, massivement relayé sur les réseaux sociaux, a donné naissance à de virulents appels au boycott. Pour de nombreux citoyens, la situation était devenue intenable, alimentant des soupçons de spéculation et une frustration face à l’érosion brutale du pouvoir d’achat.

Devant cette vague d’indignation, les autorités et les organisations professionnelles ont multiplié les interventions pour rassurer l’opinion publique sur le caractère temporaire de cette crise.

Prix des légumes : L’accalmie se confirme sur le terrain ?

L’heure est aujourd’hui à l’optimisme prudent. Selon les dernières données publiées hier soir, le 22 avril 2026, par l’organisation de défense du consommateur Himayatec, une tendance baissière se dessine nettement. Les relevés effectués à 21h30 au marché de gros de Bougara, dans la wilaya de Blida, confirment un retour progressif à la normale.

La tomate, véritable baromètre de cette crise, s’échange désormais entre 110 et 150 DA le kilo au niveau du gros, soit une baisse de plus de 50 % par rapport à ses pics récents.

La pomme de terre affiche une stabilité rassurante avec des prix débutant à 15 DA, tandis que la carotte et l’oignon vert retrouvent des couleurs plus abordables, oscillant respectivement autour de 60 et 30 DA.

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Même les produits traditionnellement plus onéreux en cette saison, comme le haricot vert, commencent à refluer pour se stabiliser entre 220 et 260 DA. Cette détente est le résultat direct de l’arrivée des nouvelles récoltes et d’une météo plus clémente, venant valider les prévisions de l’UGCAA.

Le boycott : Pourquoi Himayatec a prôné la patience ?

Dans cette bataille pour la stabilité des prix, l’organisation Himayatec a tenu à jouer un rôle de médiateur réaliste. Alors que la grogne populaire poussait vers un boycott total, l’organisation a fermement rappelé que cette stratégie n’était pas la solution idéale.

Pour Himayatec, les produits agricoles sont des denrées de première nécessité dont le citoyen ne peut se passer au quotidien. L’organisation a insisté sur le fait que l’instabilité était avant tout conjoncturelle, liée à une phase naturelle de transition dans les cycles de production.

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Plutôt que de céder à l’émotion des réseaux sociaux, l’association a privilégié la transparence des prix réels et la surveillance accrue du marché.

Aujourd’hui, alors que les services de contrôle du ministère du Commerce intensifient leurs sorties sur le terrain, l’enjeu est de s’assurer que cette baisse enregistrée au niveau des grossistes se répercute fidèlement sur les étals des détaillants, pour le plus grand bien du consommateur final.