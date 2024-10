Marché des changes : l’euro se stabilise au dessus de la barre des 250 dinars algériens

Après une montée spectaculaire de la valeur de l’euro par rapport au dinar algérien sur le marché noir en septembre dernier, une relative stabilité est observée depuis le début d’octobre. Toutefois, ce jeudi 10 octobre, l’euro a enregistré une légère augmentation, bien que les fluctuations restent modérées.

Fluctuation de l’euro face au dinar : après une hausse historique, la stabilité semble s’installer

Durant le mois de septembre, la monnaie européenne a atteint des niveaux sans précédent sur le marché parallèle algérien, franchissant plusieurs records. À son pic, l’euro s’échangeait au-dessus de 260 dinars, un seuil jamais vu auparavant. Cette hausse fulgurante s’expliquait principalement par une demande croissante et une offre limitée de devises, exacerbée par une spéculation intense. Cette situation avait créé une incertitude généralisée parmi les citoyens et les cambistes, renforçant encore la pression sur les prix.

Cependant, depuis le début d’octobre, l’euro a reculé légèrement, tout en restant au-dessus de la barre symbolique des 250 dinars. Selon certains analystes du marché, cette baisse relative est liée à la suspension des cartes d’immatriculation pour les véhicules de moins de trois ans importés, réduisant ainsi la demande de devises étrangères.

Le 5 octobre, l’euro a ainsi chuté à 250,5 dinars, soit 25.050 dinars pour 100 euros, marquant un léger affaiblissement par rapport à ses sommets de septembre. Toutefois, cette tendance ne semble pas totalement stabilisée, comme en témoigne la légère hausse observée ce jeudi 10 octobre. Au square Port-Saïd, principal lieu d’échange informel à Alger, l’euro s’échange désormais à 251 dinars, ou 25.100 dinars pour 100 euros.

Augmentation imminente de l’allocation touristique : quel montant vont recevoir les algériens ?

Le président de la République a récemment dévoilé une série de réformes économiques destinées à améliorer la gestion des finances publiques et à renforcer la vigilance sanitaire. Parmi ces mesures, l’augmentation de l’allocation touristique, un soutien financier accordé aux citoyens souhaitant voyager à l’étranger, a particulièrement retenu l’attention. Cette allocation, accordée une fois par an, vise à rendre les voyages plus accessibles pour les Algériens, malgré l’instabilité économique mondiale.

Ces mesures s’inscrivent dans une volonté plus large de réformer le système financier tout en renforçant la protection des citoyens contre les incertitudes économiques. Le chef de l’État a également souligné l’importance de garantir un équilibre entre les réformes fiscales et la stabilité économique du pays, afin de préparer l’Algérie à faire face aux défis économiques à venir tout en préservant les intérêts des citoyens.

Ces initiatives devraient, selon les observateurs, contribuer à stabiliser l’économie et améliorer la qualité de vie des Algériens, tout en réduisant leur dépendance au marché parallèle.