Marché de l’or en Algérie : « 80 % de cette matière non conforme », selon l’APOCE

L’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur (APOCE), a décidé de créer un comité sous le nom de « Comité national pour la qualité de l’or » et a Confirmé qu’au moins 80 % de l’or échangé est non conforme.

L’APOCE à travers un post sur son compte Facebook officiel, a expliqué qu’« elle souhaite épurer le marché de l’or et consolider tout ce qui est qualitatif dans le trading. C’est pourquoi la Protection des consommateurs a décidé, conformément à sa loi fondamentale, de créer un comité sous le nom de « Comité national pour la qualité de l’or ». »

De plus, l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur a poursuivi dans sa publication que la tâche de ce comité est de présenter des propositions aux pouvoirs publics et de chercher à assurer la qualité, qui est malheureusement devenue complètement irrespectueuse. Cela nuit gravement et menace l’économie nationale et les intérêts matériels du consommateur. Surtout si l’on accepte l’existence de 40 à 50 tonnes d’or consommées annuellement, le taux de fraude et d’escroquerie dans celui-ci est comparable à ce qui ne se fait pas de 80%.

Enfin, elle détaille que ce comité comprendra un représentant des artisans et un représentant des négociants en or, qui cherchera également à se coordonner avec les autorités de tutelle, principalement représenté par le ministère des Finances. L’APOCE explique qu’elle souhaite mettre en place une cellule mixte qui regroupe l’Organisation Algérienne de Protection et d’Orientation du Consommateur avec le Ministère des Finances représenté par la Direction de la Qualité et de l’Assurance.

Une femme arrêtée pour escroquerie à Tlemcen

Une femme originaire de la wilaya de Tlemcen âgée de 34 ans a été arrêtée au cours de cette semaine par les agents de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la daïra de Remchi, Tlemcen,

En effet, son arrestation a eu lieu une plainte déposée par un citoyen déclarant que lui et sa femme ont fait l’objet d’escroquerie par cette dernière leur faisant croire qu’elle allait prendre en charge toutes les démarches de voyage et de séjour dans deux pays étrangers au profit de leurs fils, en contrepartie d’une somme d’argent dépassant la valeur totale de 1 milliard 100 millions de centimes.

Les enquêtes ont abouti à l’arrestation de la suspecte et la récupération d’une somme d’argent de 81 millions de centimes qu’elle avait en sa possession. Et à la découverte à son domicile, de bijoux en or d’une valeur de 641 millions de centimes, suite à une perquisition en plus d’une machine à laver et des vêtements traditionnels d’une valeur de 94 000 DA.