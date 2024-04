Marché de l’automobile algérien : le président de l’APOCE revient sur la baisse des prix

En Algérie, le marché des véhicules, qu’ils soient neufs ou d’occasion, a souvent été sujet à des fluctuations notables. Récemment, Mustapha Zebdi, le président de l’APOCE, a pris la parole pour démystifier la situation actuelle des prix sur ce marché spécifique.

Selon Zebdi, contrairement à ce que certains acteurs du marché pourraient laisser entendre, les prix des voitures ne sont pas sur un trend ascendant sans fin. En effet, il a fermement nié l’idée que les prix des voitures d’occasion et même des véhicules neufs chez les concessionnaires agréés continuent de grimper. Ces affirmations, qu’il rejette, seraient propagées par des bénéficiaires de cette inflation des prix. Au contraire, Zebdi affirme que les prix ont même baissé chez les importateurs eux-mêmes.

Stabilisation et réduction des prix des véhicules

Suite à une analyse approfondie et des observations sur le terrain, Mustapha Zebdi apporte des éclairages optimistes concernant l’évolution des prix des véhicules en Algérie.

L’année dernière, plusieurs concessionnaires de voitures ont obtenu des accréditations officielles pour commencer à approvisionner le marché algérien avec des véhicules importés, dont des marques comme Fiat, qui a aussi entamé la production locale, ainsi qu’Opel, Chery, et Geely. Cette diversification de l’offre et l’augmentation de la compétition ont contribué à une baisse notable des prix. Juste après le mois de Ramadan, les prix étaient inférieurs de 20% par rapport à l’année précédente. Zebdi insiste sur le fait que cette tendance à la baisse est une bonne nouvelle pour les consommateurs et pourrait même s’accentuer au cours de l’année 2024.

Quelles sont les perspectives futures ?

La dynamique actuelle du marché des voitures neuves et importées en Algérie montre des signes de stabilité et d’amélioration qui pourraient se poursuivre dans un avenir proche.

Zebdi remarque que les routes algériennes sont désormais peuplées de voitures neuves avec des immatriculations de l’année en cours, signe d’une distribution active et continue. De plus, il anticipe l’arrivée de nouvelles marques sur le marché algérien grâce à des accréditations récentes accordées par le comité technique du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique. Ces développements sont perçus comme des indicateurs positifs pour le marché et pourraient mener à une baisse encore plus significative des prix.

En résumé, les perspectives pour le marché automobile algérien sont prometteuses. Avec une baisse continue des prix et l’introduction de nouvelles marques, les consommateurs peuvent s’attendre à un éventail de choix plus large et plus abordable dans les années à venir. Mustapha Zebdi, avec l’Organisation Nationale pour la Protection du Consommateur, continue de surveiller ce secteur crucial, s’assurant que les intérêts des consommateurs restent protégés.

