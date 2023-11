Marche contre l’antisémitisme – France: « Dimanche, nous serons tous Juifs ! », Imam Chalghoumi

Ce dimanche, une mobilisation sans précédent se profile en France. Hassen Chalghoumi, imam de Drancy et président de la conférence des imams de France, sera au rendez-vous de la marche contre l’antisémitisme.

Hassen Chalghoumi, figure emblématique de la communauté musulmane en France, répondra présent à l’appel de Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale. Tous trois partagent la même inquiétude face à la montée de l’antisémitisme en France. Ils invitent tous ceux qui adhèrent aux valeurs de notre République à se rassembler entre le Palais-Bourbon et le palais du Luxembourg. Dans l’esprit de cette démarche, Hassen Chalghoumi souligne avec vigueur : « Dimanche, nous serons tous Juifs ! Nous serons aux côtés de nos compatriotes juifs pour montrer la fraternité et l’unité entre nous pour lutter contre le racisme. »

Pour l’imam de Drancy, cette marche revêt une importance capitale dans une période trouble où les Juifs de France sont confrontés à des menaces et des agressions. Il insiste sur le message d’unité et de fraternité qu’elle véhicule, transcendant les barrières religieuses et politiques. Il affirme avec force que la haine et l’antisémitisme n’ont pas leur place dans notre pays. Hassen Chalghoumi n’en est pas à sa première mobilisation contre la haine, ayant déjà pris part aux manifestations après les tragédies de Charlie Hebdo en 2015 et l’assassinat de Samuel Paty en 2020.

Le 9 octobre dernier, il s’est engagé dans une marche de solidarité avec Israël organisée par le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France). Son appel à la participation concerne l’ensemble de la société, transcendant les clivages politiques.

Une présence controversée

La présence annoncée de Jordan Bardella, chef du rassemblement national, et du parti Reconquête! d’Éric Zemmour dans le cortège de dimanche suscite des réactions mitigées au sein de la majorité présidentielle et de la gauche. Cependant, Hassen Chalghoumi insiste sur l’idée que cette marche doit rassembler tous les citoyens, indépendamment de leurs affiliations politiques ou religieuses. Il affirme que la mobilisation ne doit pas se limiter à la communauté juive, mais être le reflet de la diversité de la France, où laïcs, religieux, partis de droite et de gauche se tiendront main dans la main pour exprimer leur solidarité.

L’une des absences notables à la marche sera celle de Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise. Mélenchon a affirmé sur les réseaux sociaux qu’il ne participerait pas à l’événement, suscitant la colère de certains. Hassen Chalghoumi a réagi avec fermeté, qualifiant cette décision de honteuse. Il rappelle que l’objectif de la marche est de prier pour toutes les victimes, qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes, et de montrer une solidarité inébranlable envers les compatriotes juifs. En France, les actes antisémites sont malheureusement nombreux, obligeant de nombreux Juifs à se cacher et à retirer leurs kippas, une réalité préoccupante.

Hassen Chalghoumi, imam de Drancy et président de la conférence des imams de France, est un fervent défenseur de la fraternité. Son engagement en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre la haine et l’antisémitisme se manifeste par sa participation à des événements majeurs, tels que la marche pour la République et contre l’antisémitisme. Il rappelle que la fraternité ne connaît pas de frontières religieuses ni de clivages politiques, et que l’ensemble de la société doit se mobiliser pour préserver les valeurs de la République.